E Stuerm am Waasserglas, les chiens aboient, la caravane passe - no engem Nationalcomité - in extremis convoquéiert - affichéiert sech d'CSV haut sou, wéi wa Partei a Fraktioun geschlossen a mat Serenitéit nees kéint weider normal Politik maachen ..."schéi wier et", seet de Roy Grotz a sengem Tëscheruff.

Tëscheruff vum Roy Grotz

Ech gi lo bewosst hei net nach eemol op d'Form vun der Kommunikatioun, woufir de Frank Engel gëscht an de Moien op eiser Antenne säin mea Culpa gemaach huet, mä op d'Zukunft vun der CSV.

Ech stellen d'Fro nach emol, déi och gëscht net am Nationalcomité undisuktéiert gouf, firwat d'Partei nach steet a firwat ee se soll wielen, fir effektiv als Koalitiounspartner incontournabel ze sinn.

Dës Partei-Linn muss ee fir allemol kloer festgeneelt ginn - op d'mannst d'Barrièren an de Kader bannent deenen d'Iddien, wéi déi vum Frank Engel, kënnen a mussen debattéiert ginn.

Datt d'Partei ze dacks skleroséiert schéngt, sech selwer am Wee steet an net innovativ eriwwer kënnt, läit natierlech och drun, datt d'Personal net konsequent erneiert gouf, déi Jonk sech nach ëmmer net genuch Poids erschaffen an d'Ego-Shooter hir Terraine verdeedegen - sou ass kee Weiderkomme méiglech an déi aner Parteie reiwen sech d'Hänn virun esou vill Immobilitéit.

Op de Frank Engel, an dat huet ee gutt héieren am Interview de Moien, politesch ugeschloen ass, wann net souguer politesch partei-intern net de Poids huet an och vläicht dee Richtegen ass, fir d'Kar mat Empathie an Determinatioun aus dem Dreck ze zéien, ass d'Fro, déi iwwer allem schwieft.

An d'Membere wäerten a mussen se beäntwerten.

De Parteipresident weess, a sot dat och gëscht den Owend, datt Leit an der Partei säi Kapp wéilten. Ech wier frou, wa sech dann déi eng an déi aner géifen affichéieren an hir Iddie public maachen, wéi d'Land no Covid a mat sozialem Gruef ze féieren ass - de Frank Engel hat alt de Courage et ze maachen - gouf massiv zréckgepaff, hat sech effektiv u keng Spillreegelen gehalen, mam Resultat, datt wéi nom 6. Dag Krich nees alles op Start steet, mat alt nees weidere Sequellen a Grief, déi onnëtz opgerappt goufen.

D'Method, fir wichteg politesch Sujeten an Aarbechtsgruppen z'ersaufen an domat dout ze diskutéieren, ass nees de mise a kee gleeft wierklech drun, datt um Kongress am Oktober dann och wierklech sprochräif Resolutioune gestëmmt ginn.

Wann nach ee soll d'CSV eescht huelen, musse Fraktioun a Partei nees zesummewuessen, zesummen an eng Richtung schaffen a sech net géigesäiteg bekämpfen... a wann dat iwwert den Ëmwee vun neie Käpp geet, muss dat eben d'Konsequenz sinn - e Bréckebauer gëtt gebraucht, sou e Genre Jeannot Waringo, deen d'Disharmonie aktéiert, mä och Ausweeër opweist aus dem Imbroglio, wou d'CSV aktuell dran ass, an dat u sech schonn zanter der Wal vum Frank Engel zejoert. Mä och dës Dissonanze wäerten bei der CSV verkléngen oder ausgesiess ginn... de Choix WIEN d'Partei an d'Walen 2023 féiere soll, wäert deemno determinant sinn.