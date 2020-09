Iwwert dem Frank Engel seng Propositioune kann ee streiden. Net awer iwwert de Constat, deen hie mécht. Firwat gëtt et keen Debat an der Chamber? Dat freet sech de François Aulner.

Et ass am Fong dee wichtegsten Debat, an en iwwerfällegen: deen iwwert d’Zesummeliewen an d’Chancëgläichheet. Iwwert déi intergenerationell Gerechtegkeet an iwwert d’Meritokratie.

Tëscheruff vum François Aulner

D’Chance gëtt méi belount ewéi d’Aarbecht. Entrepreneure ginn als breet Schëlleren gefuerdert a musse liwweren, Salariéeë gesinn hir Kafkraaft am Logement all Joer schmëlzen. Dat wärend "Agents", "Partners" an aner divers Leit mat Verméigen, "High net worth individuals", hir Immobilië consolidéieren a vu Loyere liewen.

Eng Minoritéit ierft carrement Residenzen oder honnerte Wunnengen a kann déi multiplizéieren. Déi Meescht maachen e Prêt oder musse waarde bis hir Eltere stierwen, fir sech kënnen eppes ze leeschten. Koppele mat normale Paie kënne sech zwar eng schéi Rees leeschten an e gudde Restaurant. En Daach iwwert dem Kapp, dat gëtt awer ëmmer méi schwiereg. Si mussen an d’Grenzregioun gentrifizéieren, fir Plaz fir Kanner ze hunn oder awer och well se sech näischt hei am Land kënne leeschten.

Wéinst de wirtschaftleche Konsequenzen vun der Corona-Pandemie a wéinst der Klima-Kris kommen elo nach wirtschaftlech a budgetär Problemer dobäi. Et ass kloer: einfach weider esou geet et net méi. Den aktuelle Modell vum Grand-Duché steiert op een Enn hin.

Virun deem Constat kann ee sech duerchaus froen: huet de Grand-Duché genuch Polster, fir weider Scholden ze maachen. Dat fir ënnert anerem Paie vu Staatsbeamten ze bezuelen oder Militärsatelitten ze entwéckelen? Oder muss grousst Verméigen, dat trotz successive Krise weider méi grouss ginn ass, elo bëssen dru gleewen?

Dofir, dogéint oder Alternativen

Publicity Stunt oder éierlech Suerg, d’Propositioune vum Frank Engel, fir d'grouss Verméigen méi ze besteieren, och via Ierfschaftssteier, mussen natierlech detailléiert ginn. Wéi vill Prozent géing ee vu wéi engem Verméigen u bezuelen? Wou solle Fräibeträg ugesat ginn, wéi sollen se adaptéiert ginn un d'Präisdeierecht? Kéint een d’Verméigenssteier, wéi d’Akommessteier, progressiv maachen? Nächst Etapp an der Diskussioun ass dann d'Fro, ob een net als éischt d’Schlupflächer muss zoumaachen, notamment bei den Donen oder am Sociétéitsrecht? An da freet sech, ob dat net der Ekonomie, der Finanzplaz riskéiert ze schueden?



Op déi Froen gëtt et keng unanime Äntwerten hei am Land. D'LSAP an déi Gréng soen, se wéilte sech dem Debat net verschléissen, déi Lénk natierlech och net. D'DP, déi hält de Ball flaach, mä freet sech „en cachette“, datt hir Wielerschaft nach méi DP wiele wäert. Oder d'ADR, déi genee wéi d'DP kloer géint Verméigens- an Ierfschaftssteier ass. Mä och géint Scholden. Géint alles quoi, ausser d'Staatsbeamten. Et wëll een de Wieler gefalen.

Bleift also just d'Fro, wéi d’CSV sech en fin de compte positionéiert, nodeems d’Parteispëtzt hiren eegene President zeréckgepaff huet. Firwat mécht keng aner Partei sech ee Spaass draus en Débat d’orientation oder Débat de consultation an der Chamber unzefroen? Et kéint ee jo gespaant sinn, wéi sech d'CSV, mä och d'Regierungsparteien positionéieren, oder mat Floskelen laanscht den Debat schmuggelen...