Zanter Ufank vun der Corona-Kris ginn et Skeptiker a nei Konspirationisten. Sinn eng Rëtsch Theorië mat den Hoer erbäigezunn, sou gëtt et awer och legitim Kritik oder Bedenken. Souwuel d'Autoritéiten, ewéi d’Skeptiker oder Kritiker mussen Efforte maachen, mengt de François Aulner an dësem Commentaire.

Corona-Skepsis - E Commentaire vum François Aulner

Woubäi ee fir déi, déi mengen, mir wieren an enger Diktatur, wéinst de Corona-Restriktiounen, wuel net vill ka maachen. Si acceptéiere jo net wann een hinne widdersprécht. Si mierke mol net, datt se fräi sinn ze soen oder ze schreiwe wat se wëllen. Si ginn net zenséiert oder an de Goulag gehäit. Wärend dem Etat de Crise, iert d’Chamber d’Zäit hat, iwwert Restriktiounen ofzestëmmen, war de Rechtsstaat net ausser Kraaft. An trotzdeem goufe kritesch Froen zur Verhältnisméissegkeet vun de Mesure gestallt. Déi goufen nach e Méindeg der Gesondheetsministesch hei op RTL gestallt a réckbléckend huet si zouginn, datt eenzel Mesurë wuel net ganz richteg waren. Nachher ist man immer schlauer eben. Ma virun de Fakten déi een am Ufank vun der Kris hat an elo huet, konnt a kann awer keen d’Gefor vum Virus a Fro stellen. Wat géingen d’Skeptiker elo soen, wann een net nom Principe de précaution fiert?

Da ginn et d’Konspiratiounen. Hei gi jo am Fong haaptsächlech Froen an de Raum gehäit, opgrond vu presuméierte Motiver. Meeschtens ginn hei Informatioun net iwwerpréift oder falsch Zesummenhäng gemaach. D’Capacitéit vun den Autoritéite fir esou e presuméierte Plang ëmzesetzen, gëtt och gär iwwerschat. Och wann et de Konspirationisten net gefält: Etabléiert Medien iwwerpréiwen nun emol Informatiounen iert se eppes publizéieren. Se stellen och Froen, allerdéngs keng onfundéierter. Et gëtt nach ëmmer kee Beweis, datt de Bill Gates eis en Vaccin oder Mikrochip wëll operzwéngen. Mä well d’Konspiratiounen op de Sozialreseauen hire Wee fannen, krut hien trotzdeem d’Fro gestallt. Hien huet dementéiert. Mä dat wäert elo och kee Konspirationist berouegen.

Social Distancing zu Nazien

Op der anerer Säit : et gëtt legitim Froen. Jo och iwwert Interessie vun der Pharmaindustrie a vum Bill Gates, dee schonn zanter Joerzéngten involvéiert ass. Zanter Joerzéngte scheede sech d’Geeschter iwwert d’Privatiséierung vun der Pharmaindustrie. Engersäits muss se profitabel sinn, fir d’Recherche ze finanzéieren, anerersäits huet sech ëmmer erëm erausgestallt, datt se de Profit iwwert d’Santé publique stellt… wann se zum Beispill hir Patenter viru Geriichter verdeedegt an doduercher Millioune Mënschen sech e Medikament net kënne leeschten.

D’Muecht hannerfroen ass legitim. Ob et de Staat ass oder Korporatiounen. An engem anere Kontext huet de fréieren US-President Dwight Eisenhower 1961 virun engem onerwënschten Afloss vum militär-industrielle Komplex gewarnt. Dem Eisenhower seng Konklusioun: Nëmme Bierger déi Uecht doen a Wëssen hunn, kënnen dofir suergen, datt déi zwee Rieder (Sécherheet a Fräiheet) gutt anenee gräifen.

Meng Konklusioun: d’Autoritéite wiere gutt beroden, de Leit méi Informatiounen ze ginn. Wärend der Kris huet d’Disponibilitéit vun Donnéeën an hir Qualitéit dacks ze wënschen iwwreg gelooss. A se wiere gutt beroden, méi Erklärungen ze ginn an op d’Suergen, sou däämlech se an hiren Ae sinn, z'äntweren. Wann een eppes aus der Migratiounskris geléiert huet dann ass et, datt een emotionalen oder moraleschen Discours net duergeet.

Vun de Konspirationisten oder Skeptiker, oder besuergte Bierger kann ee sech awer och erwaarden, datt se ee klore Kapp behalen an ënnerscheeden tëscht recherchéierte Froen a Meenung. Am wichtegsten awer: datt se de Social Distancing, eng physesch Distanz, anhalen zu de Neonazien. Net just aus sanitäre Grënn.