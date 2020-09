D'Biodiversitéit zu Lëtzebuerg ass an enger alarmanter Situatioun. Dat sot den Ëmwelt-Observatoire e Mëttwoch am Kader vun engem Rapport iwwert d'natierlech Liewensraim vu wëllen Déieren a Plazen. Soulaang de Mënsch d'Ëmwelt zerstéiert, dierf e sech net wonneren, datt Pandemië souzesoen zum neien Alldag ginn, mengt d'Claudia Kollwelter a sengem Commentaire.

Commentaire vum Claudia Kollwelter

Ob d'Schwéngsgripp, d'Vullegripp, de Sars, Ebola oder och elo de Covid – all dëst sinn eigentlech Viren, déi just d'Déiere betreffen, déi awer op de Mënsch iwwerdroe gi sinn a fir vill Misär gesuergt hunn, respektiv nach ëmmer suergen. De Mënsch huet de Liewensraum vu wëllen Déieren zerstéiert, fir entweder Plantagen unzebauen oder Massendéierenhaltung ze bedreiwen an et domat de Viren, déi am Normalfall an engem zouenen Ökosystem liewen, erlaabt, eriwwer op de Mënsch oder d'Notzdéier ze sprangen a Pandemien auszeléisen.

WWF mécht an engem rezente Rapport drop opmierksam, datt mer de Risk vu weidere Pandemië kënne reduzéieren, mer eis Relatioun mat der Natur dofir awer onbedéngt erëm méi fleege mussen. An de leschten 30 Joer sinn der Ëmweltorganisatioun no 178 Milliounen Hektar Bësch ofgeholzt ginn, fir d'Terraine fir Liewensmëttel oder Véizuucht ze notzen. Am Amazonas brennen zanter Méint erëm d'Bëscher of – a Corona-Zäite schénge sech awer manner Leit dofir ze interesséiere wéi nach zejoert.

De Liewensraum vu Milliounen Déiere gëtt zerstéiert, den Ökosystem brécht komplett zesummen, well de Buedem genotzt gëtt, fir Soja unzebauen oder Kéi drop weeden ze loossen. Soulaang de Mënsch weider d'Natur massiv zerstéiert fir säin eegenen Notzen, schaaft en ideal Konditioune fir d'Verbreedung vu Viren. D'Regierunge weltwäit musse sech dofir asetzen, datt d'Ëmwelt geschützt gëtt an zum Beispill den Import vu Wueren, fir déi Bëscher ofgeholzt ginn, verbidden.

Et muss sech nei opgestallt ginn an nei Forme vu Landwirtschaft promouvéiert ginn, déi manner schiedlech fir d'Ëmwelt an domat och d'Déiere sinn. D'Corona-Kris huet gewisen, datt de Mënsch bereet ass sech ëmzestellen, seng Gewunnechten ze änneren, wann e selwer an direkter Gefor ass. Déi Bereetschaft muss och fir Problemer wéi de Klima an d'Natur gepushed ginn. D'EU zum Beispill kann net weider eng Landwirtschaft subventionéieren, déi d'Landschaft, de Buedem an Déierenaarten zerstéiert. De Sujet vun der Biodiversitéit muss an all de Beräicher vun der Politik eng Prioritéit hunn, och an der Wirtschaft. Eisen Ökosystem, d'Gesondheet vun den Déieren a Mënsche si liéiert a soubal een aus dem Gläichgewiicht geréit, ass et just eng Fro vun der Zäit bis déi aner nozéien.