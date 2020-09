Follegen ass esou eng Saach. Deem enge fält et liicht, deem aneren heiansdo e bësse méi schwéier.

Dat lescht halleft Joer huet awer gewisen, datt mer alleguer ganz disziplinéiert kënne sinn - wa mer wësse firwat. D'Leit hu sech zum groussen Deel un dat gehal, wat d'Regierung gesot huet. Si huet eng gutt Aarbecht gemeet, ma an Tëschenzäit gëtt et -virun allem an der Schoul- nawell vill Duercherneen

Där Meenung ass d'Dany Rasqué op alle Fall a sengem Commentaire.

Ech nennen et elo Duercherneen, d'Enseignanten, mat deenen ech geschwat hunn, déi gi méi däitlech. Déi schwätze vun absurden Zoustänn, vun engem komplette Chaos an engem Rise-Gewulls.

Ech hunn e Sonndeg den Owend effektiv net schlecht gestaunt, wéi ech an de soziale Medien eng Publikatioun vun engem Enseignant gelies hunn. De Mann hat Kontakt mat enger Persoun, déi sech mat Corona ugestach huet a gëtt elo als héije Risiko agestuuft.

Esou wäit, esou gutt...dat kenne mer aus deene leschte Méint, et muss een e puer Deeg doheembleiwen, da gëtt ee getest a wann den Test negativ ass, dierf een erëm virun d'Dier.

An dësem Fall net.

Dësen Enseignant krut e Bréif, dee vum Santésdirekter ënnerschriwwen ass, an an deem et heescht, hie misst a Quarantaine, wier awer autoriséiert wärend deenen Deeg Schoul halen ze goen. Natierlech am Respekt vun deene verschiddenen Moossnamen.

An engem zweete Saz steet dann, datt awer all aner Sortie verbueden ass, esou wéi et och op der Ordonnance vun der sougenannter "Mise en quarantaine" steet.

Dësen Enseignant dierf also Schoul halen - mä soubal et schellt an d'Schoul eriwwer ass - geet et vive heem a fir de Rescht vum Dag jo net méi virun Dier. E bëssen an d'frësch Loft goen? En Tour mam Hond an de Bësch?

Niet - Dat ass ze vill riskant!

Ganz éierlech? Ass dat net awer eng Grimmel de Geck mat de Leit gemaach?

Verstitt mech net falsch, ech wëll keen Appell lancéieren, fir sech net méi un d'Quarantaine ze halen, mä vläicht versteet d'Politik awer, datt dat do fir d'Leit nëmmen nach schwéier nozevollzéien ass. A wann een d'Virschrëften net versteet, kéint et mol virkommen, datt ee sech net drun hält.

Ech weess, d'Welt ass net schwaarz oder wäiss - mä an dësem Fall fannen ech: entweder et ass een e Risiko an et bleift een doheem oder et ass ee kee Risiko an et dierf ee weider ënnert Leit. D'Enseignante sinn iwwregens net déi eenzeg Beruffsgrupp, déi vun dëser spezieller Quarantaine concernéiert sinn.

D'Kanner dann, och si dierfen, wa se wéinst engem isoléierte Fall a Quarantaine gesat ginn, weider an d'Schoul goen, och si kréien eng speziell Autorisatioun. D'Eltere mussen da kucken, datt se deem betraffene Kand erkläert kréien, datt et zwar an d'Schoul ka goen, d'Spillplaz Nomëttes awer tabu ass. Si mussen dem Kand donieft nach eng ganz Rei aner Saachen erklären, zum Beispill firwat et déi nächst Deeg iwwer eleng muss iessen. D'Eltere vum Kand, dat a Quarantäne ass, sollen nämlech net mat him beim Dësch sëtzen, réit d'Santé an et gi weider Recommandatiounen.

D'Eltere sollen alles desinfizéieren, wat d'Kand upéckt, sécher e Kannerspill!

Wann d'Kand Geschwëster huet, a mat deenen eng Kummer deelt, da geet dat wärend der Quarantän natierlech net, d'Wäsch vum méiglecherweis infizéierte Kand muss separat gewäsch ginn, doheem soll een och am beschten déi ganzen Zäit eng Mask undinn an dann ....nach meng Liiblings-Recommandatioun: Et soll een de Kierperkontakt mat sengem Kand evitéieren.

Awer an d'Schoul dierf et goen.

Do bleift um Enn just nach d'Fro, wéi realitéitsfriem ee muss sinn, fir sech esou eppes auszedenken.