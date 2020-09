Ëmmer nees gëtt vun all de Parteie méi Steiergerechtegkeet gefuerdert. De Constat ass - OCH - ëmmer deen nämmlechten: nämlech, dass sou séier wéi méiglech eppes muss ënnerholl ginn. Ma firwat kënnen d'Parteien net op dësem wichtegen Thema un engem Strang zéien? Dat freet sech d'Annick Goerens a sengem Commentaire.

Commentaire vum Annick Goerens

"An den Taten werden sie gemessen", esou war e Communiqué vun der CSV iwwerschriwwen, déi bedauert, dass en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber déi 31 Deputéiert vun der blo-rout-grénger Majoritéit géint zwou Motioune vun den Chrëschtlech-Soziale gestëmmt hunn, déi ebe méi Steiergerechtegkeet als Zil haten. D'CSV hat notamment proposéiert, de Regimm vun de Stock Options, genee wéi d'Mëssbrauchsméiglechkeete bei de sougenannten FISen op den 1. Januar ofzeschafen. Béid goufe wéi gesot net gestëmmt.

Firwat froen ech mech do?

Et gëtt jo awer queesch duerch d'Parteien e breede politesche Konsens op deem Thema. All d'Parteie si sech eens, dass d'Stock Options an d'FISen zwou ongerecht Steiernische sinn, ma wann et dann drëm geet, sou séier wéi méiglech Decisiounen ze huelen, da gëtt léiwer ofgewaart an op Zäit gespillt.

Vum Finanzminister Pierre Gramegna, huet ee bis haut nach dat éischt Wuert an dëser Debatt ze héieren. An der Finanz- a Budgetskommissioun viru knapp zwou Wochen, hat den LSAP-Fraktiounschef Georges Engel nach gemengt, et kéint net méi laang daueren, de Finanzminister géing bestëmmt an den nächsten Deeg iwwer dëse Sujet kommunizéieren.

Bis haut: nada.

Sécherlech gëtt am Finanzministère u Méiglechkeete geschafft, ma firwat net op d'mannst dat kommunizéieren?

E Reproche vun null Kommunikatioun, deen déi Liberal an déi Gréng an der Oppositioun éiweg un déi zouen Diere vun de Verwaltungen an "à huis clos"- Reunioune vum "CSV-Staat" gemaach hunn. Elo maache se et selwer net besser, jo souguer nach schlëmmer - et ass eng Kommunikatioun am compte-gouttes, je nach Lust und Laune, grad sou wéi et der Majoritéit gefält a se d'Press zu hirem Handlaanger degradéiert.

D'Majoritéitsmemberen hätten en Dënschdeg an der Chamber d'Motioune vun der CSV kéinte mat stëmmen. Dorunner wier näischt falsch gewiescht an et wier och net direkt eppes iwwert de Knéi gebrach ginn. Ma op d'mannst wier et e Signal un d'Oppositioun gewiescht, dass een op dësem wichtegen Dossier wëll a wäert zesumme schaffen.

Eppes wat et am vill-kritiséierten "CSV-Staat" jo och net gouf, mä wat ech mer dann awer vun enger progressiver an transparenter blo-rout-grénger Regierung erwaart hätt. Mä an de leschte 7 Joer sinn ech a mengem Idealismus och eppes besserem beléiert ginn. Politik bleift ebe Politik.