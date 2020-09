Op der politescher Weltbün gëtt et de Moment jo Leit, déi sech, getrei dem Pippi Langstrumpf, d'Welt maachen, wéi se hinne gefält.

Dass dat Verhalen op de lokalen Niveau offierft, huet sech e Freiden um Stater Geriicht gewisen; do krut e Buergermeeschter aus der franséischer Grenzregioun de Prozess gemaach. Hie krut virgehäit, am Januar an der Stad voll gefuer ze sinn a sech dem groussen Alkoholtest entzunn ze hunn. De Gemengepapp, Vertrieder vun der Nofolgepartei vum ganz rietse Front national, huet eng komplett aner Versioun vun de Faiten zum Beschte gi wéi ee vun de Polizisten, déi de Politiker deemools ugehalen haten. Am Resumé kann ee soen, dass d'Police dem Mann reprochéiert, sech donieft beholl ze hunn, wat deen a säi Bäifuerer dogéint de Poliziste virwerfen. Ënnert dem Stréch steet also Ausso géint Ausso, an de Riichter muss elo tranchéieren, wiem hie gleeft.

Interessant ass an deem Kontext, dass d'Sëtzung um Geriicht souzesoen en Nospill an der Press krut. Wéi nämlech op eisem franséischsproochegen Internetsite 5minutes ze liesen ass, hunn d'Kolleege vum Républicain Lorrain de Politiker kontaktéiert, nodeems si Wand krute vu sengem Prozess am Grand-Duché. Do huet de Mann du bosseg Saache vu sech ginn, zu deenen hien um Geriicht zum Deel guer näischt sot. Fir d'éischt emol huet hie sech ganz affektéiert gesot duerch dës Geschicht: Deen Androck hat de Mann an der Cité judiciaire net wierklech gemaach, mä éischter dee vun enger grousser Selbstsécherheet. Dann hätt hien de groussen Alkoholtest refuséiert, well d'Gesetz him dat erlaabt hätt. Falsch, hat de Polizist an der Sëtzung gesot: De Politiker wär drop higewise ginn, dass hien dat maache kéint, woubäi sou e Refus awer e Fuerverbuet zur Konsequenz hätt. Hien hätt deen Owend och just ee Glas ze vill gedronk: Seng Verteidegungslinn viru Geriicht war déi, just e Béier, zwee Glieser wäisse Wäin an e Limoncello als Alkohol zou sech geholl ze hunn, wouropshin de Riichter gefrot hat, ob dat géif duergoen, fir op iwwer 1,2 Promill ze kommen! Dass de Mann erkläert hätt, hie wär Buergermeeschter vun Hayange an hätt dacks mam Premier Xavier Bettel ze dinn, huet hien am Gespréich mam Répu och zréckgewisen. Eréischt wéi hie seng Malle opgemaach hätt, hätten d'Poliziste matkritt, dass hie Gemengepapp wär; komesch just, dass dozou um Geriicht kee Piipcheswuert gesot gouf, genee sou wéineg wéi zur Remark, de Poliziste géintiwwer, si géifen nach gesinn, wat dat fir Konsequenzen hätt. Hien hätt dozou einfach a roueg bemierkt, dass hien drun zweiwele géif, dass de Premier frou wär, wann hie wéisst, wéi d'Police sech behuele géif.

Dës Versioun däerf a wäert net zu enger anerer Beuerteelung duerch de Riichter féieren, dee sech op dat ze stäipen huet, wat an der Sëtzung gesot gouf. Si weist allerdéngs, wat vum „héije Respekt géintiwwer de Forces de l'ordre“ ze halen ass, vun deem de gewielte Volleksvertrieder am Prozess geschwat hat, a vum Respekt vis-à-vis vum Geriicht!

D'Vertriederin vum Parquet hat an hirem Requisitoire erkläert, déi ganz Affär krit eng aner Nues, wann e Buergermeeschter egal wat fir Aussoe maache géif: Op déi viru Geriicht huet de Mann an der Press jo dann nach een dropgesat! Dobäi wëlle jo grad Politiker vun deem Bord ëmmer méi propper si wéi hir politesch Géigner!