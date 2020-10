Um Haff gëtt weider gemëscht: Hannert de Mauere vum Palais soll en neie Wand blosen - gëscht goufen d'Deputéiert iwwert d'rezent Ëmsetze vum Waringo-Rapport informéiert.

De Staatsminister hëlt seng Charge ganz eescht, fënnt de Mëtteg de Roy Grotz a sengem Commentaire ... ... a setzt konsequent dat ëm, wat de gewëssenhafte Jeannot Waringo him an engem Rapport geroden hat.

Net ouni Retizenzen vum Haff, wéi een héiert - wuel wier den Auteur vum Rapport gewäerde gelooss ginn, bei deem wat hie konnt schreiwen, mee eng oppen an transparent Zesummenaarbecht gesäit anescht aus, sou huet et de Jeannot Waringo och selwer formuléiert.

Mee dat ass Tempi passati, de Staatsminister huet mam Rapport enfin en Argumentaire am Grapp, fir d'Strukturen um Haff ze rëselen an op eng modern Monarchie ze bauen, déi hiren Numm verdéngt huet.

Datt an der franséischer Regional-Press kolportéiert gouf, datt en Zweet-Wunnsëtz zu Biarritz soll eng gutt Bleif fir d'Pensioun vun der groussherzoglecher Koppel sinn, léisst natierlech déif blécken.

Genee esou déif blécken léisst d'Strategie vum Premier, deen um Haff op alle wichtege Schlësselpositioune mat Persoune vu sengem Vertrauen an och - zum Deel - bloe Karteikaarte besat huet: sief et de Norbert Becker als President vun der Administration des Biens, de Personalchef Gilio Fonck an den neie Conseiller vum Grand-Duc, de Marc Baltes, dee de Chef de Cabinet Michel Heintz ersetzt an aus dem Staatsministère an de Palais gewiesselt ass.

All dës Changementer inklusiv d'Ersetze vum Hofmarschall Lucien Weiler, deen de Courage hat, fir de Staatsminister ëm Hëllef ze froen an enger quasi "onméiglecher Situatioun", goungen ouni vill Tamm-Tamm iwwert d'Bün - wéi een héiert net ëmmer mam direkten Accord vum Staatschef a sengem noen Entourage, deen d'Reformen net därmoossen déifgräifend wollt gesinn, mee wéi gesot, dat héiert een an de Kulissen, well d'Omerta um Haff nach ëmmer gëllt, och wann ee scho guer net méi do schafft, wat jo fir Dosende Leit Ex-Personal gëllt.

Backes, Becker, Fonck a Baltes heescht de Quartett, deen dem Staatsminister direkt rapportéiert an d'Strukturen esou soll fit maachen, datt den Ierfgroussherzog mat Fra a Prënz kann den Troun iwwerhuelen - an der Diskretioun, an der Ligne vun de Grousselteren.

Onnéidegt Gedäisch a schlecht PR brauch d'Cour keng méi; et muss sech ugepasst ginn, soss gesinn d'Leit net an, firwat Eenzelner dierfe privilegéiert liewen an anerer net.

D'nächst Woch feiere mer, covid-bedéngt komplett ouni Pomp, den 20. Anniversaire vum Règne vum Grand-Duc Henri, deen Héichten, mee och vill Déifte kannt huet: U sech eng Famill wéi all Aner, mat Suergen, Trennungen an Zukunftspläng, déi méi oder manner opginn - a genee dat solle modern Monarchen och sinn: net iwwert den Anere stoen, sech net an d'Politik amëschen a solidaresch fir Anerer astoen, vill verbonnen mat Royals-Symbolik, mee wann d'Haltungen éierlech gemengt sinn, toleréieren d'Leit dat. Duerfir awer mussen et Spillreegelen ginn, och um Haff - an déi diktéiert net een, mee dat geschitt an Teamaarbecht an och op Basis vun enger moderner Verfassung an transparente Konten.

Dëse Merite, esou eng Struktur ëmzesetzen, gëllt dem Staatsminister a senger liberaler Ekipp op der Cour - a wann dat konsequent geschitt, ass deen nächsten Trounwiessel u sech ewell preparéiert a kann an den europäeschen Kinnekshaiser, am Baskeland zu Biarritz oder och hei am Land zelebréiert ginn.