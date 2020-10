E Méindeg den Owend huet d'Jeunesse Esch sech vun hirem Trainer Marcus Weiss getrennt, deem säi Staff aus Solidaritéit mat zeréckgetrueden ass. An de leschte Joren huet de Veräin mat der wuel gréisster Traditioun am Land bal alles gemaach, fir dës mat Féiss ze trëppelen. Een Tëscheruff vum Jeff Kettenmeyer.

Et ass een neien Déifpunkt op der Escher Grenz. Vläicht kann ee esouguer behaapten, datt de Marcus Weiss an de leschte Joren deen ass, deen am mannste fir eppes kann an awer d'Spëtzt vum Äisbierg ass. Datt d'Jeunesse oder vill méi déi griichesch Responsabel den Trainer no 7 Spilldeeg virun Dier gesat hunn, weist wéi déif een den Ament muss gruewe goen, fir d'Häerz an d'Séil vum Lëtzebuerger Rekordchampion ze fannen.

Tëscheruff Jeff Kettenmeyer

Apropos Häerz a Séil, et huet ee warscheinlech och déi lescht Leit mat Sympathië fir de Veräin verdriwwen. Déi grouss Zäite vun der Jeunesse sinn zanter Joren eriwwer, OK domat kann ech liewen. Mä huet et wierklech souwäit misste kommen wéi et elo ass? Ëmmerhi schwätze mir hei vun engem, wann net deem Veräin mat der gréisster Traditioun am Land, dee souguer iwwert d'Grenzen eraus och nach haut de Leit deelweis ee Begrëff ass.

Ech verstinn, datt wa keng finanziell Mëttele méi do sinn, een nei Weeër muss sichen, fir de Veräin um Liewen ze halen.

De Problem bei deem heite Wee ass awer, datt bal kee Mënsch dee wëll matgoen. A wann een de Spatzen op den Diech vum Stade op der Grenz gleeft, huet een et souguer fäerdeg bruecht, déi puer Spiller, déi sech mam Veräin identifizéieren, mam Out vum Weiss onglécklech ze maachen, an och déi lescht Stack-Supporter no enger kuerzer Euphorie am Ufank vun der Saison elo ze vergraulen.

D'Jeunesse huet ee Problem, een Zolitten. De Spigel, deen ee sech virun d'Nues hält, weist dacks eng aner Realitéit un, wéi déi, déi ee wëll gesinn. Nom Motto, ech maachen mir meng Wourecht wéi ech se gären hätt. Ma d'Wourecht deet den Ament wéi. D'Jeunesse ass et ginn éier ee griichesche Flair do war, ob et d'Jeunesse awer gëtt, wann d'Griiche méi fréi oder spéit nees fort sinn, ass eng aner Saach.

Et ass dem Lëtzebuerger Futtball ze wënschen, datt een op der Grenz d'Kéier kritt, soss riskéiert et no hirem Slogan iergendwann ze heeschen: "allezmaer" maachen de Buttek zou.