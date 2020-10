"I'll be back" sot den Terminator. Am Commentaire vum Jean-Marc Sturm geet et awer net ëm de Schwarzenegger, mä ëm grouss politesch Hënn.

Commentaire vum Jean-Marc Sturm

Den US-President huet sech mam Covis-19 ugestach. D'Mäert sinn erféiert, seng Supporter och, Anerer hu sech an d'Fäischtche gelaacht. Ausgerechent dee Mann deen de Conrona mat enger sténknormaler Gripp verglach hat, ass elo infizéiert. Dee Mann, dee sot, hie géif och bei der Pandemie méi verstoen wéi déi meescht vun den Experten. Dee Mann, deen profezeit huet, dass d'Coronakris einfach esou verschwanne wäert ... an ech kéint elo quasi ouni Enn mat änleche Gaga-Aussoen virufueren. Ausgerechent dee Mann wëll elo vum Coronavirus profitéieren, fir d'US-Presidentewalen trotz gréisserem Retard ze gewannen.

Den Donald ass staark, hien ass Leader, e Superhero. Op d'mannst wëll hien dem amerikanesche Wieler dat Bild verkafen.



No nëmmen 3 Deeg am Spidol war de gudde Mann zeréck am wäissen Haus.

Den Trump huet " à la César" den dramatesch triumphalistesche Retour vun engem Gewënner inzenéiert. Als ee vun den éischte Gesten huet hien demonstrativ d'Protektiounsmask vum Gesiicht gerappt, obwuel hie weider ustieche kann a Leit ronderëm stoungen.

Den Trump wollt bewosst ustiechen, politesch ustiechen mam Message: Kuckt hei, ech si staark, de Virus ka mech emol. Jee de gebuerene Leader.



Dat Ganzt erënnert mech un "Wag the Dog", eng politesch Satir aus dem Joer 1997 mat Dustin Hoffman a Robert De Niro.



Och den Ament wackelt de Schwanz mam ganzen Hond, net just an den USA, mä och soss an der Politik weltwäit. Et gëtt mat der Angscht vun de Leit gespillt, aner Meenungen oder Kriticken si Fake News.

D'Erwaardungen an den aktuellen Zäite sinn awer méi héich. D'Leit erwaarde sech eng sachlech a pluralistesch Ausernanersetzung op Basis vun Argumenter mat um Enn engem Kompromëss am Sënn vun Allgemengwuel.



Do solle virop déi liwweren, déi um Pouvoir sinn. D'nächst Woch huet de Premier d'Geleeënheet ze liwweren bei der Deklaratioun iwwert d'Lag vun der Natioun.

Ech erwaarde mer ee klenge Bléck no hannen, ee mëttelgrousse Bléck op Haut an ee grousse Bléck no vir mat de Voleten Finanzen.

Wirtschaft, Educatioun, Soziales, Aarbechtsmaart, Innovatioun n och Hoffnung.

W.e.g. kee Wischiwaschi wéi déi Jore virdrun.