D'Gesondheetsministesch ass beonrouegt. Och zu Lëtzebuerg ginn d'Zuele vun de Corona-Fäll wéi erwaart nees erop. An d'Politik appelléiert un d'Populatioun, fir d'Entwécklung duerch hiert Verhalen nees emzekéieren, ouni wëlle méi restriktiv ze ginn. E Spagat, deen net einfach gëtt. E Commentaire vum Claude Zeimetz

Do si mer also an der zweeter Well oder wéi mer et och nenne wëllen. Dat ass am Fong zimmlech egal. Fakt ass, et stieche sech zanter ongeféier der Rentrée nees méi Leit mam Sars-Cov-2 un. Lëtzebuerg verhält sech do net vill anescht wéi seng Nopeschlänner, déi allerdéngs méi streng gi sinn. Dat si mer net, vläicht nach net.

D'Paulette Lenert huet Recht, besonnesch mam Bléck op eis Kapazitéiten am Santésberäich, déi den Ament nach vill Sputt hunn, fir elo keng zousätzlech Restriktiounen anzeféieren, och wann déi kënnen e psychologeschen Effekt op d'Populatioun hunn, fir ze mierken, datt et nees eescht ass. Ech perséinlech begréissen et, datt d'Lëtzebuerger Regierung den Ament keen Zick-Zack fiert. Alles anescht mécht d'Leit duercherneen, mä et muss een d'Entwécklung natierlech weider am A behalen. An et muss een d'Bierger mathuelen. An do huet et an der Lescht dach e bësschen u Kommunikatioun gefeelt.

Besonnesch opfälleg am leschte Bilan ass d'Augmentatioun vun de Fäll am Zesummenhang mat der Schoul. Eng Augmentatioun, déi no zousätzlechen, objektiven Erklärungen, jo Aschätzunge rifft, fir keng Plaz fir Veronsécherung ze loossen. Ech wëll hei guer net mam Fanger op déi Responsabel weisen. Wat ech awer net verstinn ass, datt den Educatiounsministère näischt aneres fäerdeg bréngt, wéi e Mëttwoch e Communiqué mat Tabellen ze verschécken, amplaz sech op enger Pressekonferenz de Froe vun de Journalisten ze stellen. Well där gëtt et genuch, och bei de Leit.

Et soll mol ee mir soen, ob et wierklech vun uewen erof virgeschriwwen ass, fir d'Fënsteren am Klassesall déi ganz Stonn iwwer opzehalen, datt et sou kal gëtt, datt Kanner mat Decken a waarme Jacketten do sëtze mussen. An de Wanter kënnt eréischt. A fir wat et hei keng eenheetlech Richtlinne gëtt un dee jidderee sech objektiv hale kann. Natierlech soll gelëft ginn, muss et och. Déi däitsch Kultusministerkonferenz recommandéiert am Klassesall all 20 Minutten fir 5, 10 Minutte stousszelëften. Dat schéngt mer och méi plausibel, wéi stonnelaang bei oppener Fënster do ze sëtzen.

An och wann d'Santésministesch e Mëttwoch sot, datt den Tracing weider gutt klappt, gëtt et Beispiller um Terrain, déi illustréieren, datt d'Ekipp vum Contact Tracing schéngt iwwerfuerdert ze sinn. Wéi wier et soss z'erklären, datt e Grupp an enger Crèche an där et e Sonndeg e positive Fall vun engem Erzéier bekannt gouf, vun haut nees normal funktionéiere kann ouni, datt all d'Eltere vun de concernéierte Kanner bis dohinner vun engem aus der Contact-Tracing-Ekipp kontaktéiert goufen, datt hiert Kand a Quarantän misst? Ouni offiziell Preuve, ouni Ordonnance vun der Santé kann een Employé net bei sengem Patron den extraordinäre Congé pour raisons familiales ufroen. Bleift ze hoffen, datt déi zoustänneg Verwaltunge sech hei kulant weisen. An dat ass just ee Beispill, et gëtt der méi.

Och d'Laboe sinn zanter de leschte Wochen op der Limitt vun hire Kapazitéiten. Wann d'Leit nach weider kee Problem domadder haten, fir am Summer virun der Dier vun engem Container op hiren Test fir an d'Vakanz ze waarden, gesäit dat am sabbeleg, kalen Hierschtwieder natierlech anescht aus. Loosst Iech testen, wann der en Zweifel hutt, ob der eng Erkältung oder awer de Covid hutt, war e Mëttwoch nach emol den Opruff vun der Gesondheetsministesch. Wann een awer weess, datt d'Doktere via Circulaire vun der Santé recommandéiert kruten, mat de Covid-Tester Fouss beim Mol ze halen an net blannemännerches Tester ze verschreiwen, fir Ressourcen ze schounen, muss ee sech froen, wéi sech deen Opruff um Enn an der Realitéit wäert néierschloen.