Zanter 7 Méint liewe mir elo schonn an enger neier Normalitéit. D’Maske gehéieren zum Alldag. An all Posch oder Täsch huet een eng kleng Fläsch Desinfektiounsmëttel. Ma et ass dach awer net alles schlecht. Ëmmerhin hu mir gemierkt, wéi wonnerbar dach sou villes digital funktionéiert. Et kéint ee sech dru winnen, oder? Ma genee dat, dierfe mir net, fënnt d’Monica Camposeo a sengem Commentaire.

Commentaire vum Monica Camposeo

Jo, d‘Pandemie huet eis e puer Saache gewisen an aus all Situatioun kann een eppes fir d‘Zukunft léieren. Mee komm mir kucke mol, wat mer aus dem Lockdown bis elo matgeholl hunn. Mir wëssen elo zum Beispill wat systemrelevant Beruffer sinn. Mir hunn dat all gemierkt a kräfteg applaudéiert. D‘Aarbechtskonditiounen oder d‘Paie vun deene Leit, deenen op d’Schëller geklappt gouf, hu sech awer nach ëmmer net verbessert. Eis ass awer och bewosst ginn, wat déi wierklech wichteg Saachen am Liewe sinn: nämlech Miel fir Brout ze baken an Toilettëpabeier. An e Laptop natierlech, am beschte fir all Kand een, well Schoul funktionéiert jo och vun doheem. Okee, vläicht gouf et bei der Schoul e puer Schwieregkeeten. D’Kanner konnte sech doheem net eleng versuergen. Mee dofir gëtt et dach den Teletravail. A souwisou, weist eis d’Pandemie dach grad, dass et doheem ëmmer nach am schéinsten ass.

Och Geld ausginn funktionéiert vun doheem ganz gutt. Den Online-Handel boomt - an déi kleng lokal Butteker, déi een am Mäerz nach mat Bongen ënnerstëtze wollt, maachen zou. Zäit fir sech ze froen: Hu mer wierklech eppes geléiert aus dem Lockdown? Wou ass d’Solidaritéit bliwwen?

Den Ament musse mir eis limitéieren, dat stellen ech och guer net a Fro. Ma mir dierfen awer net aus den Aen verléieren, wisou mir dat maachen. Fir eis Famill a Frënn erëm esou richteg fest an den Aarm ze huelen zum Beispill. Dat ass nämlech kee Luxus.

A mir mussen eis elo aschränken, fir dass d’Schoule kënnen opbleiwen. Well fir d’Liewen eppes léieren, mécht een net just am Cours. Dat mécht een och an der Paus mat de Frënn. Dat mécht een op Schoulausflich, wann ee sech an der Nuecht erausschläicht a fir déi éischte Kéier eleng an enger Groussstad ass.

Dat gëllt och fir d‘Uni. Natierlech funktionéiert de Cours online. Mee alles wat ronderëm ass, geet verluer. Wéi d‘Auslandssemester oder Gruppenaarbechten. Digital kann ee Wësse vermëttelen, awer keng Experienz. An et kann een digital och keng Erënnerunge schafen.

Vill Secteuren, wéi nieft der Educatioun och d’Kultur zum Beispill hu kreativ Alternativen op d’Been gestallt. Och duerchaus gutt Alternativen. Mee et bleift en Iwwerliewenskampf. Et ka kee mir soen, dass eng Konschtausstellung am 360-Grad-Modus oder e Concert am Livestream op Dauer d’Léisung sinn. A mir dierfen eis elo och net op esou Alternativen ausrouen.

Elo gëllt et, nees déi selwecht Solidaritéit aus dem Fréijoer ze weisen. Fir dass all déi Evenementer, Gewunnechten, Hobbyen a Plazen, déi mir zeréck wëllen, net mat der neier Pandemie-Normalitéit op eemol ënnerwee verluer ginn. A fir dass eis Grousselteren net vergiess ginn.

Elo musse mir eis emol iwwerleeën, firwat mir eis grad limitéieren. A wat mir an der „Zäit duerno“, wéini och ëmmer dat soll sinn, maache wëllen.

Fir dass mir iwwer d’Normalitéit vun haut iergendwann op enger gutt besichter Chrëschtfeier soe kënnen „Weess de nach?“.