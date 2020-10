Seele war e ganzt Vollek, ganz Europa, jo - bal d'ganz Welt-Communautéit dem Pouvoir esou ausgeliwwert wéi an dësen Zäiten. Mir agéieren nëmmen nach no Uerderen - vun Uewen - fir déi eege Gesondheet an déi vun eise Matmënschen net a Gefor ze bréngen... Mä d'Fro stellt sech, wat all Appeller bréngen? Op d'mannst de Roy Grotz stellt sech déi Fro.

An ech zweiwelen effektiv zanter enger gudder Zäit um Bon sens an dem gesonde Mënscheverstand vu verschiddenen Äerdebierger. Ech verstinn all kritesche Geescht, all Hannerfroen. Ech verstinn och, wann een dem Mainstream net wëll nolafen, mä einfach blann a carrement domm d'sozial Comptoirs-Plattformen ze notzen, fir Dokteren, Fuerscher, Wëssenschaftler an d'Press schlecht ze rieden, nëmme fir krommgebockelegt Theorien ze verbreeden, hält d'Strooss net.

D'Zuelen, déi d'Santé onverfälscht public mécht, an d'Chifferen aus de Nopeschlänner léie jo wuel net. Mir sinn nees mat grousse Schrëtt ënnerwee an de Lockdown - jo, wësst der nach - dat war deen Zoustand, dee mer ëm Ouschteren haten a wou mer eis et gemittlech gemaach hunn Doheem, am Home Office an mam Teletravail. Abee - dat schéngt Eis jo alleguer esou gutt gefall ze hunn, datt mer eis dat nees zeréckwënschen - obwuel mer et deemools verflucht haten an d'sozial Kontakter wollten zréck hunn. Dat hu mer elo nees - mä et gëtt sech net raisonéiert, et gëtt sech net op Distanz gehalen, et gëtt monter weidergefeiert a mir bréngen eis dann alt nees kollektiv an d'zoue Gesellschaft eran.

Vu dass mer dat jo wollten, mussen mer dann och dermat liewen - mat Egoissem, mat der Noléissegkeet vu villen a mam feste Wëssen, datt mer eis nees mussen aspären. Eis, mä och eis Grousselteren, eeler Frënn a Familljen, eis handicapéiert Leit an all Mënsch, dee soss als vulnerabel, also ufälleg gëllt, zum Beispill schwanger Fraen an och Leit mat Kränkte wéi Zocker an aneren.

Jo, mir huelen dat nees a Kaf - mir foutéieren eis, wat an de Spideeler geschitt. Haaptsaach mir konnte feieren, Doheem, am Bësch, mir konnten eis liberéiere vum Mask a soen "Boff... dee Covid... den Trump packt en, also ech och!"

Leider ass dat kuerzfristegt geduecht an agéiert. De Covid kënnt zeréck wéi all gudde Bumerang a raséiert nach duebel méi wéi et am Fréijoer de Fall war. Ech rechnen et der Santé a Regierung héich un, datt si net an e blannen Aktionismus verfalen an alles nees zouspären, mä ech soe genee esou gutt, datt och dës Gedold wäert en Enn un. Manner "Bleift Doheem-Respekt" heescht herno "Bleift-komplett-Doheem-Uerder" a sot alle Fräiheeten Äddi. Méi wéi soss si mer kollektiv gefuerdert - entweder mir stinn zesumme géint eppes, wat net ze paken ass, oder mir falen zesummen... Den Challenge ass ze packen...