Déi zweet Covid-Well ass definitiv ukomm a se gëtt méi hefteg ewéi déi éischt. Op der anerer Säit misst d’Land dës Kéier preparéiert sinn. Oder et hätt et kënne sinn, sou de François Aulner am Commentaire.

Preparéiert an der Hisiicht, datt de Virus elo net méi nei ass. D’Populatioun muss sech keng Gestes barrières uwinnen, se muss se just erëm méi konsequent uwenden. An de Spideeler sinn Erfarungswäerter gesammelt ginn. Covid-Patiente gi besser traitéiert a Reorganisatioune ginn am Prinzip besser iwwert d‘Bün, wéi bei der éischter Well. Masken an Tester mussen net iwwerstierzt bestallt ginn.

E Commentaire vum François Aulner

An trotzdeem gëtt een d’Gefill net lass, datt dem Covid een 2. Iwwerraschungseffekt gelongen ass. Vun der Regierung huet et leschte Mëttwoch « alles am Grëff » geheescht. Jo, de Stand vun den Informatiounen aus de Spideeler a Kläranlage war am Laf vun der leschter Woch nach net esou beonrouegend ewéi elo, mä den Trend war kloer. Trotzdeem gouf gezéckt. Sécherlech fält et kengem einfach, fir Restriktiounen ze decidéieren. Dat wier nach an der Rei gewiescht, wann een op d’mannst Virbereedunge méi transparent matgedeelt hätt, d’Optiounen op den Dësch geluecht a Spekulatioune kee Raum gelooss hätt.

Gudden oder schlechten Timing hin oder hier, lo bleift och nach d’Fro op, ob d’Mesuren duerginn oder koherent sinn a wéi se präzis sollen applizéiert ginn. Datt den Tracing net méi nokënnt, Leit vun der Luxair elo ausgeléint ginn, Schlaange virun Teststatioune sinn, kee Stufemodell fir d’Altersheemer vum Ministère ausgeschafft gouf, alles dat stëmmt ee bedenklech. Genee wéi de Manktem un Detailer iwwert beispillsweis d’Praxis vu Sport, sou wéi d’Fro: Mir verbidden eng Rei Aktivitéiten, zu Dosenden an de Bus klammen, dat geet awer?

„Wa schonn, da schonn“

Et maach sinn, datt d’Donnéeën net beleeën, datt et Infektiounen am ëffentlechen Transport ginn, mee am Zweiwelsfall misst en elo scho weider adaptéiert ginn, wéi zum Beispill duerch den Decalage vun de Schoulzäiten. Et misst elo schonn op d’mannst eng Stuf preparéiert ginn, fir ëmzeschalten, wa sech Fäll géingen erweisen. D’Ausgangsspär maach wéi am Fréijoer an der Guyane Friichten droen. Just do war d’Ausgangsspär begleet vu Mesuren, wéi e Verbuet baussen Alkohol ze verbrauchen an d’Zuel vu Gäscht an Etablissementer war allgemeng limitéiert. Fir datt d’Mesure gräift, muss ee leider nom Motto fueren « wa schonn, da schonn ». A Frankräich – Metropolitaine huet de Couvre-feu bis elo den Trend net ëmgekippt kritt... Dat selwecht riskéiert hei ze passéieren.

Wëll een elo aus de Feeler léieren, da gëllt et näischt dem Zoufall z’iwwerloossen. Net zécke sollen d’Autoritéiten, fir elo schonn Alternativen z’entwéckelen, fir déi eeler Leit an déi Vulnerabel, déi de facto am meeschten isoléiert ginn, duerch d’Kris ze begleeden. Jonker sollen och net vergiess ginn, déi an där Zäit, wou se hiert Liewe preparéieren, professionell, sportlech, emotional penaliséiert ginn, do wou Erwuessener vun haut et net waren.

Net zécke sollen d’Autoritéite fir all de Communautéiten hei am Land d’Reegele méi no ze bréngen. Net zécke sollen se och fir nei Mesuren, Alternativen an entspriechend Texter virzebereeden, fir wann d’Situatioun sech verschlechtert, oder verbessert. A firwat net deen Inventaire schonn der Chamber an dem Public weisen? Antizipéieren heescht net onbedéngt direkt Decisiounen huelen, mä prett ze sinn, fir se séier ze decidéieren an z’applizéieren.