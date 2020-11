Dierfe vegetaresch oder vegan Liewensmëttel nach Burger, Wurscht oder Steak genannt ginn? Ëm déi Fro goung et rezent am EU-Parlament. Bei Alternative fir Mëllech gëtt et schonn eng Reglementatioun, déi awer elo nach méi wäit soll goen. E komplett iwwerflësseg an absurden Debat fënnt d’Claudia Kollwelter a sengem Commentaire.

Commentaire vum Claudia Kollwelter

D’Agrar-Lobby huet d’Propos vun engem Verbuet domat begrënnt, datt de Konsument duerchernee kéint ginn, wann e planzlecht Liewensmëttel no engem Déiereproduit benannt ass. Woubäi ech mech froen, wien e Soja-Burger mat engem doudegen Déier verwiesselt?! Hei geet et dach guer net drëm, de Konsument virun iergendeppes ze schützen, mee vill méi d’Fleeschlobby! Datt d’EU-Parlament dat Spillche matmécht a gläichzäiteg ëmmer erëm aner Institutiounen oprifft, méi fir de Klimaschutz ze maachen, ass komplett kontradiktoresch. D’EU-Kommissioun huet sech d’Zil gesat, datt manner Déiereproduiten an Europa konsuméiert solle ginn! D’Parlament schéngt wéinstens erkannt ze hunn, datt eng Diskussioun iwwer d’Begrëffer Schnitzel oder Burger – fir et mat de Wierder vun der grénger EU Deputéiert Tilly Metz ze soen – "Absolutte Quatsch" ass.

Mee nieft der Fleesch- gëtt et jo och nach d’Mëllechlobby! De Gesetzesentworf fir méi streng Reegele bei Mëllech-Ersatzproduiten huet am Parlament eng Majoritéit krut. Räismëllech oder Mandeljughurt dierfen als Bezeechnung zanter 2017 net méi benotzt ginn, mee och Wierder wéi "Alternativ" solle verschwannen. De Begrëff "Mëllech" géif mëssbraucht ginn an d’Mëllech-Produite misste protegéiert ginn heescht et.

De Marché vu planzlechen Ersatzproduiten ass zanter Joren an Opschwong. Estimatiounen no huet sech de Verkaf an Europa an de leschte 5 Joer bal verduebelt. Aus etheschen, gesondheetlechen oder ökologesche Grënn decidéieren ëmmer méi Leit, sech reng planzlech ze ernären. Datt een zum Beispill vu Soja-Mëllech amplaz "Drink" schwätzt, ass virun allem eng Saach vu Gewunnecht. Jo et ass net dat dra, wat drop steet, mee déi Produite sinn als vegan oder vegetaresch "gelabeled". Déi meescht Déieren an der Liewensmëttelproduktioun hunn an hirem Liewen ni Dagesliicht gesinn. Op der Schockelas- oder Kéisverpackung gesäit een awer glécklech Kéi op enger grénger Wiss. Sollt een dat dann och verbidden, well et d'Konsumenten duerchernee kéint maachen?

D’Lobbyiste schéngen ëm de Verkaf vun hire Produiten ze fäerten. Datt d‘Diskussioun iwwert d’Bezeechnung vu planzleche Liewensmëttel awer op EU-Niveau muss gefouert ginn, schéngt a mengen Aen iwwerflësseg. Am Beräich vun der Landwirtschaft ginn et ganz vill aner, vill méi prägnant Problemer, déi et gëllt geléist ze kréien, fir datt souwuel de Konsument wéi de Produzent protegéiert sinn an an engems awer och d’Klimaziler areecht kenne ginn. Et wier also sënnvoll sech op déi ze konzentréieren an sech datt anert "Gewurschtels" ze spueren.