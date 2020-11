Terrorismus, Corona a Presidentschaftswalen an den USA. Dat sinn d'Sujeten, déi den Ament op der Welt dominéieren. Eng verréckte Welt, wéi d'Dany Rasqué a sengem Commentaire seet.

De Commentaire vum Dany Rasqué

Dresden, Conflans-Sainte-Honorine, Nice a Wien.

4 terroristesch Attacke bannent net mol engem Mount.

4 Mol musse Leit wéinst reliéisem Fanatismus stierwen.

4 Mol war et eng Attack op eis westlech Wäerter a Fräiheeten.

Attacken, déi solle weisen, datt et eis iwwerall an zu all Ament kann erwëschen.

D'Zäiten an deene Fligeren hu misste gekidnappt ginn, sophistiquéiert Bomme gebastelt goufen a grouss Mënschemasse vun den Attentäter viséiert waren, schéngen eriwwer ze sinn.

Dës nei terroristesch Well trëfft eis dann och nach ausgerechent zu engem Zäitpunkt, wou mer als Gesellschaft méi empfindlech sinn, wéi warscheinlech jee virdrun. Iwwerall leiden d'Leit nach ënnert de Konsequenzen vun der éischter Coronawell an iwwerall mussen d'Leit schonn erëm eng Kéier en Deel vun hire Fräiheeten opginn, egal wéi gutt, datt sech an deene leschte Méint un dat gehalen hunn, wat se gesot kruten.

Lëtzebuerg ass eent vun deene rare Länner an Europa, wou et den Ament nach keen neie Confinement gëtt. Ob dat esou bleift, läit eleng un eis all. Nee, dat hei gëtt kee weideren Opruff un d'Eegeverantwortung vu jidderengem. Do wou deen Appell bis elo nach net ukomm ass, ech fäerte ganz, do kënnt en och net un.

Et gouf a gëtt vill Solidaritéit zu Lëtzebuerg, ma leider ass eng Portioun Egoismus och net z'iwwersinn. Zum Beispill, wann een der Police hire Rapport iwwert d'Coronakontrolle liest. An deem Leschte goung ënnert anerem Rieds vu Leit, déi och elo, bei honnerten neien Infektiounen all Dag, nach ëmmer mengen si misste Privatpartyen organiséieren. Haaptsaach si hunn hire Spaass.

Et ass duerchaus nozevollzéien, datt Corona jidderengem zu den Oueren eraus hänkt. Bestëmmt och deenen, déi sech Suergen ëm hir berufflech Zukunft maachen, deenen déi Membere vun der Famill oder Frënn verluer hunn, deenen déi vulnerabel sinn an sech net méi virun d'Dier trauen, deenen, déi an den Altersheemer musse setzen a kee Besuch méi dierfe kréien oder net wëssen, wéi laang d'Famill nach dierf kommen, mä bestëmmt och deenen, déi am Gesondheetssecteur schaffen an déi elo scho vu lauter Iwwerstonnen net méi wëssen, wou hinnen de Kapp steet.

Hinne mécht een d'Liewen sécher net méi liicht, wann ee mengt d'Reegele géife just fir déi aner gëllen. Wéi esou Egoisten, déi de Coronavirus erofspillen, reagéieren, wa si ob eemol selwer betraff sinn, dat huet ee virun e puer Woche ganz gutt bei engem gewëssen Donald Trump gesinn. Ob hien eigentlech och just een Ament un déi Leit geduecht huet, déi aarmséileg an de Spideeler a sengem Land u Covid-19 gestuerwe sinn, wa se iwwerhaapt bis an e Spidol komm sinn.



Mä wat wëll ee sech och vun engem, hoffentlech geschwënn Ex-President erwaarden, deen e puer Stonnen no demokratesche Walen decidéiert, hien hätt gewonnen an d'Auszielung vun de Stëmme wëll stoppen?

Eng verréckte Welt!