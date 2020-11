Zanter e Samschden am fréien Owend ass et offiziéis: Den Joe Biden ass den designéierten an domat 46. President vun den USA, och nach Vereenegt Staate genannt.

Vun deem Vereenegte war am Walkampf an nom Waldag awer net vill ze gesinn, bedauert den Eric Ewald a sengem Commentaire vun haut:

Commentaire vum Eric Ewald

Dat hänkt v.a. um nach-President Donald Trump, dee sech behëlt wéi e klengt Kand, deem ee seng Spillsaach ewechgeholl huet, woubäi een domat wuel klenge Kanner Onrecht deet. D'Sideratioun doriwwer kënnt no der Consternatioun, déi dat 1. Tëleesduell tëscht Biden an Trump no sech gezunn hat, en Duell, dat een ouni z'iwwerdreiwen als Niveau null vun der politescher Ausenanersetzung betitele kann.

Mä domat net genuch: Den nach-Locataire vum Wäissen Haus huet bis dato all Anstand vermësse gelooss a sengem Géigner net, wéi d'Traditioun et wëll, fir seng Victoire gratuléiert.

Dat steet am krasse Géigesaz zu beispillsweis engem John McCain, deen 2008 mat enger grousser Ried dem Barack Obama dofir felicitéiert huet, zum President gewielt ginn ze sinn; de Republikaner McCain hat seng Supporteren deemools dozou opgeruff, dem Demokrat Obama net nëmmen ze gratuléieren, mä him hire gudde Wëllen ze weisen, fir Differenzen z'iwwerbrécken an de Kanner a Kandskanner e bessert Land ze hannerloossen. Den Ënnerleeënen hat sengerzäit Gréisst bewisen deem géintiwwer, deen „mäi Géigner war a mäi President wäert sinn“.

Sou Wierder wäerten - natierlech - net vun engem Donald Trump ze héiere sinn, deen amplaz dovu motzt an ëmmer nees vu Bedruch schwätzt, fir deen hien allerdéngs keng Beweiser virleet.

De Summum gouf en Donneschden erreecht, wéi d'US-Press dem President carrément den Toun ofgedréint huet, op Grond vun de villen onbeluechte Behaaptungen, déi deen op en Neits an d'Welt gesat huet.

Säi „Stop the steal“-Slogan kënnt awer bei den eegene Sympathisanten un, déi dozou bäidroen, dass d'Vertrauen an d'Demokratie weider ënnergruewe gëtt.

Am Géigesaz dozou stoungen d'Riede vum Joe Biden a vum Kamala Harris, déi als Versuch ze gesi sinn, d'Land nees z'eenegen. De President-elect an d'Vice-President-elect hu genuch mam nees-zesumme-brénge vum Land ze dinn; an enger zweeter Phas huele si sech da vläicht der Reform vum amerikanesche Walsystem aus der Päerdskutschenzäit un.

Den Donald Trump huet d'Dignitéit vum Amt vum US-President quasi komplett zerstéiert; et ass, och, d'Aufgab vu sengem Nofolger, fir där Fonctioun erëm dee Wäert ze ginn, dee se u sech huet.

Den Donald Trump huet vill Porzeläin zerschloen, dat et fir säi Successeur gëllt zesummen ze rafen. Den amerikanesche Slogan „United we stand, divided we fall“ huet an de leschte 4 Joer an deem Mooss gelidden, dass et haut éischter heesche misst „Divided we stand, together we fall“!

Glécklecherweis kënnt et elo, no där däischterer Klamer vu 4 Joer, zum Changement.

An et spillt eng gewëss Ironie mat, wann op Panneauen dat steet, wourop den Donald Trump an enger Televisiounsshow ëmmer zréckgegraff huet, fir Leit erauszegeheien: „You're fired!“

Just dass hie méi Problemer huet, fir dat ze schlécken.