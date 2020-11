Keen Dag vergeet ouni Corona-Nouvellen. Meeschtens sinn et keng gudder. E Méindeg koum awer eng gutt: d’Tëscheresultater vun engem Impfstoff géint de Coronavirus loossen hoffen. Wann ee sech da wëll impfe loossen... E Commentaire vum Carine Lemmer.

Zanter 8 Méint liewe mer elo mat deem Virus. Hunn eis missen un de Mask gewinnen, mussen op Kontakter verzichten, mussen op villes verzichten, wat mer soss gären haten. Vill vun eis hu keng Loscht méi... a warscheinlech hu mer nach genee sou vill nerveg Méint virun eis wéi hannert eis.

De Commentaire vum Carine Lemmer

Datt de Virus einfach esou verschwënnt, domadder soll een net rechnen. Et einfach lafe loossen - ouni Schutzmesuren - ka wuel och net d’Léisung sinn, wa mer eis déi aktuell, enorm ugespaante Situatioun an de Spideeler ukucken MAT ville Schutzmoossnamen.

Eng Impfung misst deemno hëllefen an déi éischt Tëscheresultater vum « BNT162b2 » si, menger Meenung no, e Liichtbléck.

Biontech a Pfizer hunn en experimentellen Impfstoff entwéckelt, op RNA-Basis, kee klassesche Vaccin wou een doudegen oder inaktive Virus sprëtzt. E soll eng Wierksamkeet hunn vun iwwer 90% a keng gréisser Niewewierkungen. Jo, dat ass déi offiziell Kommunikatioun vun de Produzente selwer, dat muss sech nach confirméieren a wëssenschaftlech iwwerpréift ginn, mä et gesäit gutt aus.

Derbäi kënnt, datt ee mat där RNA-Technik méi séier Vaccinen ka produzéieren a wann de Virus mutéiert, d’Impfung ka méi einfach upassen.

10 weider Impfstoffer sinn en plus och nach an der Phase III, also an der Testphas.

Ech fannen dat alles eng gutt Nouvelle. Et kann een elo nach net vu Begeeschterung an d’Luucht sprangen. Niewewierkunge muss een iwwert méi eng laang Zäit kucken, d’Logistik ass net einfach, well de Vaccin bei minus 80 Grad muss gelagert ginn a jidderee muss zweemol geimpft ginn. Mat enger Impfung si mer dem Virus net vun haut op muer lass, mä d’Nouvelle vun e Méindeg fannen ech positiv. Ech erënneren drun, datt géint den HI-Virus, deen d’AIDS-Krankheet ausléist, zanter bal 40 Joer keng Impfung fonnt gouf.

Wéi reagéieren d’Leit op déi Corona-Vaccinsnouvelle? Ganz verhalen. « Léisst du dech dann impfen? » oder « Ech loosse mech net impfen », war déi Reaktioun, déi ech déi lescht Deeg am meeschten héieren hunn. Jidderee wëll e sécheren Impfstoff, ouni Niewewierkungen. Hannerfroen ass gutt, mä dat soll een ëmmer maachen. Och wann een zum Beispill léiwer all Dag Medikamenter hëlt, amplaz säi Liewensstil z’änneren.

Ee seriöe Virus ass nu mol bäikomm als Gefor fir eis Mënschen, deen d’Dokteren an d’Spideeler iwwerfuerdert, dee vill Leit elle krank mécht a wou Leit dru stierwen.

Datt et keng einfach Léisung mat deem Virus gëtt, misste mer sou lues verstanen an acceptéiert hunn. Eng Diskussioun iwwer eng Impfflicht erop schwieren, brauche mer och net. Dat steet de Moment net zur Diskussioun. Et dauert scho laang genuch, bis mol déi kënne geimpft ginn, déi iwwerhaapt fräiwëlleg sech wëllen impfe loossen.