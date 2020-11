De Coronavirus huet d'Bierger, d'Politik, d'Wirtschaft an d'Wëssenschaft fest am Grëff. Héich Infektiounszuelen, Limitatiounen, wou een hikuckt: am Reesen, am soziale Kontakt an der Fräizäit an en plus an all Land aner Restriktiounen: deemno e Kuddel-Muddel sonnergläichen an virun allem vill Onsécherheet. Wärend eis d'Géigewaart wéi e Kaartenhaus um Kapp zesummefält, ass et awer besonnesch wichteg, fir elo schonn unzefänken, déi Debatten ze féieren, déi vum Corona ausgeléist goufen an déi onbedéngt an Zukunft musse gefouert ginn, fënnt d'Annick Goerens a sengem Commentaire. Am allerbeschte lauschtert dir dëse Commentaire. Am Liesen kënnt et net esou eriwwer, wéi geduecht.

Bohemian Rhapsody - Wat e Lidd… wat eng Band… wat eng Stëmmung… Et spiert een d’Loft vibréieren an et héiert een déi ronn 72.000 Leit am Wembley Stadium den 13. Juli 1985. Et ass den Optrëtt vu Queen mam onvergiessleche Freddie Mercury um legendäre Live-Aide-Benefizconcert.

Ech hunn de ganze Queen-Optrëtt um Live Aide éinescht gekuckt, eleng doheem op mengem Canapé... um véierel op 11 owes – ech war also grad doheem ukomm, bal pénktlech, wei d'Ausgangsspär et verlaangt.

Ech krut richteg Héngerhaut, wéi ech dru geduecht hunn 72.000 Leit beieneen an engem Stadion. Dat Gefill, fir een Deel vun engem grousse Ganzen ze sinn.

Et gëtt geschat, dass 1,9 Milliarde Leit den Dag aus 150 verschiddene Länner de Concert live suivéiert hunn, déi Zäit 40% vun der weltwäiter Populatioun. Et war 1985. Deemools goufe sech nach net all ze vill Suerge gemaach iwwer islameschen Terrorismus an Mënschemassen, iwwer 2 Meter Distanz a Masken, iwwer Sécherheetsmesuren an de ganzen Tralala. Et gouf een deemools och net komesch gekuckt, wann ee gehouscht huet.

Mee all Zäit huet hir Erausfuerderungen an elo ass et un eis, déi wichteg Debatte vu muer ze lancéieren. Firwat net ofwaarden, bis d'Situatioun sech nees bëssen normaliséiert huet? Majo fir éierlech ze sinn, ech fäerten, dass mer nees an eise üblechen Tram-Tram geroden. Dat hu mer jo am Summer gemierkt. Wei mer bis eis Fräiheete plus/minus zeréck haten, huet kee méi iwwer d'Solidaritéit geschwat, wou am Abrëll nach op de Balcone geklappt gouf, iwwer eist Zesummeliewen als Gesellschaft am permanente Spannungsverhältnis tëscht Fräiheet a Sécherheet, iwwer de Rôle vum Staat, iwwer dat Hamsterrad vu Produktioun, an deem mer stiechen an iwwer d'Fro vun de Grenze vun der Globalisatioun, zum Beispill a Punkto medezinesch Versuergung oder wat mer konsuméieren a vu wou dat hierkënnt.

Villes wat mir als selbstverständlech empfonnt hunn, wäert sech an Zukunft net méi sou liewe wéi fréier. Mir sinn an enger Zäit vun Ëmbroch an iert alles op eis erantrëllt wéi wärend dëser Kris, musse mer elo ufänken ze debattéieren.

Ongewëssheet an Onsécherheet si Phenomener, mat deene mir musse léieren ëmgoen a resistent ginn. An dobäi dierfe mir net d'Wäerter vun enger fräier an oppener Gesellschaft aus den Ae verléieren. Mir musse solidaresch bleiwen an dem Mësstrauen entgéintwierken, wat sech lues a lues opgebaut haut.

Iergendwann hu mir de Virus zwar medezinesch am Grëff, ma déi gesellschaftlech Froe bleiwen. Bis dohinner

