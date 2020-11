D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp huet mat 10 Punkten an enger zweeter Plaz an der Nations League hir Erwaardungen erfëllt. Nieft dem Terrain a virun allem a puncto Selbstkritik ass dëst awer net de Fall, ee Commentaire vum Jeff Kettenmeyer.

Commentaire vum Jeff Kettenmeyer

Een, dee sech elo ee Bashing op d'Futtball-Nationalekipp erhofft, muss ech enttäuschen. Dat kënnt absolut net a Fro, well d'FLF-Formatioun et souverän fäerdegbruecht huet, an der drëtter Liga vun der Nations League ze bleiwen an een eng Partie Matcher dobäi hat, déi richteg flott nozekucke waren an a mengem Fall och ze kommentéieren.



De Fanger muss awer trotzdeem an eng Wonn geluecht ginn, déi sech schonns virun e puer Joer lues a lues ugedeit huet an no der Nations League zimmlech grouss ginn ass. Nämlech déi vun der Selbstkritik, respektiv vum Ëmgang mat konstruktiver Kritik vu baussen. Virun allem den Nationaltrainer Luc Holtz verkeeft sech do den Ament däitlech ënnert sengem Wäert.



Wann d'Rout Léiwen ee gudde Match maachen, ee Resultat realiséieren, dann ass alles gutt a jiddereen ass zefridden. Et muss allerdéngs och erlaabt sinn, Kritik ze äusseren, wann eppes net sou immens war.



Rezent Beispiller ginn et der genuch.



Wann een zwee Spilldeeg viru Schluss eng Gruppevictoire selwer an der Hand huet an déi duerch individuell Feeler op Zypern aus der Hand gëtt, ass Kritik erlaabt, an et louch dann och net um Arbitter, datt ee Spiller en Eelefmeter provozéiert huet a laut de Reegelen zu Recht wéinst Noutbrems a leschte Mann déi Rout Kaart gesinn huet.

Zu 10 Mann war d'Lëtzebuerger Nationalekipp an der zweeter Hallschent op Zypern géint ee schwaache Géigner net gutt, dat ass absolut erlaabt an deelweis souguer normal, mä da muss een dat och kënnen zouginn. Och géint den Aserbaidjan en Dënschdeg war déi zweet Hallschent alles anescht wéi top.

Wann den Nationaltrainer nom Match allerdéngs seet, hie wier zefridden an et war "fantastesch", freet ee sech heiansdo, ob ee selwer een anere Match gesinn huet.



Dem Luc Holtz sengem Image deet säin Optrieden no baussen den Ament net gutt. Natierlech soll an dierf ee sech als Trainer viru seng Ekipp stellen, allerdéngs ass et ëmmer d'Form an d'Aart a Weis, déi et mécht.

Ech erwaarde mir och net, datt den Nationaltrainer seng Ekipp no Zypern oder Aserbaidjan auserneenhëlt, ech géif mir just wënschen, datt hie genau déi Saachen uschwätzt, déi net gutt waren a sech e bësse manner Gedanken iwwer Arbitter, Covid-19-Tester, Kommunikatioun un d'Medien a blesséiert oder gespaarte Spiller géif maachen. Kritik gouf et an de leschte Méint just nom Match géint Liechtenstein, allerdéngs gëtt een do d'Gefill net lass, datt et do wéinst der selwer ernannte B-Eelef méi liicht gefall ass wéi soss.

D'Leeschtunge vun der FLF-Formatioun si gutt, souguer ganz gutt, d'Entwécklung ass ënnert dem Luc Holtz konstant an d'Luucht gaangen an et dierf ee sech souguer op eng nach besser Zukunft an engem fonkelneie Stadion freeën a vläicht mat Reaktiounen no de Matcher, wou een net muss de Kapp rëselen.

Wéi sot den Andi Möller deemools: Mäi Problem ass, datt ech ëmmer ganz selbstkritesch sinn, och mir géintiwwer.