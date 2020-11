Et kommen nees méi streng Restriktiounen op eis duer. Villäicht. De Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert hunn d'Lëtzebuerger ugezielt. Déi Fräiheeten, déi eis aktuell nach bleiwen, hu mir op Sursis. Mä ob ee sech doriwwer freeë soll? Déi Fro stellt de Pierre Jans sech a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Pierre Jans

Am Ausland gëtt iwwer de Grand-Duché geschwat. Déi auslännesch Presse schreift iwwer déi liberal Linn vun der Regierung a Saache Corona-Restriktiounen. Do wonnert ee sech awer net, wéi niddreg d'Infektiounszuele wären, obwuel d'Reegele large sinn. Et wonnert ee sech, wéi vill Fräiheeten d'Lëtzebuerger nach hunn, obwuel et hei déi héchst Infektiounszuel pro Awunner a ganz Europa gëtt. Op déi lescht 14 Deeg gekuckt, waren et ronn 1.300 nei infizéiert Bierger pro 100.000 Awunner. A Frankräich an an der Belsch sinn et der 40 Prozent manner. An Däitschland souguer ëm 80 Prozent manner Neiinfektiounen op 100.000 Awunner. Frankräich ass am Lockdown, d'Belsch an Däitschland deels. Hei zu Lëtzebuerg gëllt just e Couvre-feu, un deen ee sech awer iergendwéi scho gewinnt huet. Et nervt, mee et muss wuel sinn. Iwwer Masken an Distanz halen, beschwéiere sech just nach Onverbesserlecher. Fir de Recht: d'Lëtzebuerger dierfen nach zesumme Sport maachen, shoppen, iessen, e Patt huelen, Leit heem invitéieren.

Ob déi liberal Linn sech geschwë rächt, gëtt zum Beispill an der Frankfurter Allgemeine gefrot, nodeems den Duo Bettel a Lenert en Dënschdeg keng nei Mesurë presentéiert huet. Op alle Fall keng direkt.

Nach hätt een e bësse Sputt an de Spideeler an dofir eng weider Woch, fir d'Steier nach in extremis ëmzeräissen. Net d'Regierung, mee virop d'Bierger missten dat probéieren. All zesummen. Op en Neits en Appell un de gesonde Mënscheverstand vun all eenzelem. (Kleng Klammer hei: ech nerve meng Bekannte bestëmmt schonn domat. Mä no all Pressekonferenz, an där un d'Raison vun de Leit appelléiert gëtt, fält mer dëse Saz vum iresche Schrëftsteller Oscar Wilde an: "de Mënsch ass villes, awer raisonnabel ass en net".)

D'Regierung huet dofir awer elo en Drockmëttel: wann d'Zuelen net drastesch erofginn, dann ass et eriwwer mam Spaass. Da mussen och d'Caféen an d'Restauranten nees zoumaachen. Autsch. Do huet een de wonne Punkt vun de Lëtzebuerger natierlech getraff. Déi meescht Patrone wëllen onbedéngt weider hongereg an duuschtereg Gäscht empfänken, obwuel et sech net esou lount ewéi virun der Pandemie. Ech begréissen hir Passioun. Virop déi Blo an der Regierung wëllen den Horesca-Secteur jo och retten. Am Prinzip gutt fir de Secteur.

Et gëtt awer e batteren Nogoût: ass et net paradox, de Leit d'Méiglechkeet ze ginn zu 4 an e Restaurant ze goen, se gläichzäiteg awer dozou bréngen ze wëllen, dat net ze maachen? Da maachen d'Restaurante séier vum selwer zou. Vläicht fir ëmmer.

D'Ministesch fir d'Groussregioun Corinne Cahen hat sech de Weekend op alle Fall keng Froen iwwer Paradoxe gestallt, wéi si e Bäitrag vun der franséischer Tëleeschaîne TF1 op Twitter gedeelt hat, deen iwwerschriwwe war mat "Week-end au Luxembourg, un pays épargné par le confinement". Pub fir Leit aus de confinéierten Nopeschlänner an d'Lëtzebuerger Butteker ze kréien? Nee, "Et ass just e schéine Reportage iwwer Lëtzebuerg", äntwert d'Corinne Cahen enger Journalistin, déi wuel och erstaunt war iwwer der Ministesch hiren Houfert. Süffisant erënnert d'Corinne Cahen nach un déi sanitär Mesuren, un déi ee sech hale soll.

Ofgesinn dovun ass et e Fait: et waren de Weekend iwwer däitsch, franséisch an belsch Bierger zu Lëtzebuerg fir anzekafen a fir e Maufel z'iessen. An dat ass hiert gutt Recht. Generell si si jo wëllkomm. Nëmmen d'Regierungen an den Nopeschlänner sinn net frou. Hir Bierger kommen heihin déi Saache maachen, déi bei hinne verbuede sinn. An der Lutte géint de Virus éischter manner sënnvoll. Déi belsch Inneministesch Annelies Verlinden hat schonn op der flamännescher Tëlee den Appell un d'Bierger gemaach, net iwwer d'Grenz ze fueren. Shopping zu Lëtzebuerg war ee Beispill.

Den diplomateschen Drock aus dem Ausland op d'Lëtzebuerger Regierung gëtt wuel an Tëscht méi grouss, fir eis Restriktiounen un hir unzegläichen. Mee no den Zuele vu gëschter ass dat d'nächst Woch warscheinlech souwisou de Fall.