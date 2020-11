Vun e Mëttwoch un ass de Grand-Duché fir 3 Wochen am Lockdown. Et gëtt Schlëmmeres, mengt de François Aulner a sengem Commentaire. Senger Meenung no ass et trotzdeem duerchaus legitim, d’Restriktiounen z’hannerfroen.

Commentaire vum François Aulner

Der Rei no: d’Regierung an hir Parteizaldote ginn zwar zou, d’Mesurë wäerten ni perfekt sinn. Mee dat entschëllegt net alles. Jo d’Kontakter musse reduzéiert ginn, fir d’Verbreedung vum Virus ze bremsen an d’Spideeler um Rullen ze halen. Allerdéngs schuede frappant Inkoherenzen der Effikassitéit an der Kredibilitéit vun de Mesuren.

D’Konsumtempelen bleiwen op. Kultur, Sport a Bistro-Resto si ganz verbueden oder op e Minimum gedrosselt, mee akafe goe bleift erlaabt. Dat maach gutt si fir de Mëttelstand, (haaptsächlech fir d’grouss Distributioun) an d’maach op d’mannst d’exponentiell Hausse vum Verméige vum Amazon Jeff Bezos e bësse limitéieren. Dem Horesca, de Sportsveräiner, den Theateren a Kinoen kann dat awer nëmmen e batteren Nogeschmaach vun Ongerechtegkeet hannerloossen.

Datt d’Schoulen opbleiwen ass dogéint richteg, well d’negativ Konsequenze vun enger Fermeture iwwerweien d’Beneficer. Leider muss een hei feststellen: d’Hesitatioune vum Educatiounsminister oder seng Stuerheet fir laang keng Adaptatiounen um Niveau vum Transport oder vun den ieweschte Klassen z’ënnerhuelen, hunn där Cause net gehollef. Kënnt nach dobäi, datt seng Aschätzung, datt de Virus sech an der Reegel net an der Schoul verbreet, eleng op d’Analys vu sengen eegene Beamte berout.

D’selwecht e bëssen um Niveau vun der Chamber. Déi hat dës Kéier, sou wéi et soll sinn, d’Matsproocherecht fir d’Mesuren ze kalibréieren. Mee nee d’Regierungsparteien droen d’Propositioune vun der Regierung 1 zu 1 mat. Net méi an net manner. D’Deputéiert krute jo eng Nott vun der Covid Task Force. Déi selwecht Informatiounen also ewéi d’Regierung. Konklusioun: d’Task Force eleng decidéiert. Wat déi Ekipp seet soll ee seriö huelen, ganz kloer, mee amplaz ëmmer méi zu engem verlängerten Aarm vun der Exekutive ze verfalen, hätt d’Chamber kënnen Géigenexpertise froen. D’Oppositioun huet dat och net gemaach.

Wien hätt et och iwwerhaapt besser gemaach, froen d’Regierungs-Supporter. Dat ass ze einfach. Et hätt ee kënnen aner Analysen an Iwwerpréiwunge vun den Zuele fuerderen (nom 4-Aen-Prinzip). Et hätt een och kënnen eenzel Passagen am Gesetz besser formuléieren, eleng wat den Accueil vu Leit doheem ugeet, wat scho bei der Versioun vum Gesetz am Oktober onprezis war.

Bref, d’Restriktioune kritiséieren ass legitim. D’Finalitéit net, et sief et steet een zu sengem Zynismus a fënnt säin eegene Spaass méi wichteg ewéi d’Santé publique. Leider huet d’Politik den Zyniker vill Argumenter ginn. Net just elo wärend der dach schwiereger Krisegestioun, mee och déi lescht Joerzéngten, wou se neoliberalisteschen Afloss op alle Niveauen erlaabt huet. Se huet d’Financiarisatioun vun der Gesellschaft gefërdert, deels och vun der Santé. Se huet den Debat iwwert den Doud gescheit, d’kollektiivt Denke vernoléissegt an de Konsum zur neier Relioun gemaach.

Soit, et ass elo ewéi et ass. 3 Woche Lockdown ass och net d’russesch Front. An am Laf vum nächste Joer, à condition datt d’Pandemie ënner Kontroll ass, gëtt d’Liewen erëm normal a mir behale just déi richteg Lektiounen zeréck.