Matten am liichte Lockdown ass also hei am Land eng Sécherheetsdebatt vum Zonk gebrach ginn, ob komplett zu Recht oder net-pertinent sief dohi gestallt. De Roy Grotz mécht sech a sengem Commentaire just Suergen, op och wierklech déi reell Problemer viséiert ginn...

De Commentaire vum Roy Grotz

... an déi heeschen op der Gare, zu Bouneweg a soss iwwregens an alle Garer Quartieren op der ganzer Welt, net eleng Kriminalitéit oder Menacen oder gesetzlos Zonen, mä villméi en Hotspot vu soziale mënschleche Problemer a Suergen, déi op enkstem Raum openee knuppen.

Garë si Plazen, wou Leit ukommen, aus allen Himmelsrichtungen an am Bagage dacks net méi hu wéi d'Hoffnung op e bessert Liewen, respektiv d'Hoffnung, datt et do Leit ginn, déi hinnen nolauschteren a si ophuelen.

Ech erënnere mech u prägnant Biller vu Garë matze wärend dem Héichpunkt vun der Flüchtlingskris 2015 - och d'Stater Gare an d'Quartiere ronderëm sinn do nach ëmmer net anescht.

De "Wir schaffen Das" ass och weider d'Devise.

Domat rieden ech lo net de Leit d'Wuert, déi d'Schëlleren eropzéien a soen, dass ee souwisou näischt ka géint déi aarmen Däiwelen ënnerhuelen, déi hei reegelrecht "debarkéieren", mä villméi plädéieren ech fir Humanitéit a Mënschlechkeet - net mat engem rosarouden, verkläerte Brëll vun engem soziale Missionär, mä an den Aen vu Streetworker an aneren engagéierte Leit vun Asblen an ONGen, déi sech Dag fir Dag asetzen, fir Drogekranken, Ofhängegen a Persounen, déi op der Strooss liewen eng Stäip ze bidden an en Ouer. Dertëscht mëscht sech dann - iwwregens wéi och iwwerall op Garen - d'Deale mat Drogen an anere verbuedene Substanzen - dat schaaft onappetitlechen Knascht an Häff, Entréeën an däischteren Ecker - vun de Prostituéierte laanscht d'Strooss net ze schwätzen.

Dës ganz Zeenerie mécht eng Gare aus - dës Populatioun ewech-kärcheren, fort féieren, aspären, protokolléieren léist absolut näischt!

Net driwwer schwätzen mécht d'Situatioun méi kriminell wéi se ass, an einfach ewech kucke geet net an Zäiten, wou Fotoen an Videoen iwwert d'soi-disant Mëssstänn op de soziale Reseaue séier zirkuléieren.

Wat och nëmmen eng Drëps op de sozialen Brennpunkt ass, ass vun haut un Security-Patrullen zirkuléieren ze loossen, well eng Gare ass kee Park, keng Fouer a kee Chrëschtmaart, an d'Problemer spille sech net visibel, mä dauernd an diffus of.

Datt d'Police net permanent ka present sinn an nëmmen kann agräifen, wann et wierklech eng Infraktioun gëtt, ass kloer. Fir elo aus der Debatt ëm de private Gardiennage e Politikum ze maachen ass schappeg. D'Stater Gemeng huet de Meritt matten an der Corona-Zäit de Fanger an d'Wonn ze leeën. Ech géif mer wënschen, dass sozial Institutiounen, déi all Dag d'Leit op der Strooss opfänken, och lo géifen hir Stëmm hiewen a soen, wat wierklech um Terrain gebraucht gëtt. Sécher keng Repressioun fir e vaagt Sécherheetsgefill elo ëm Chrëschtdag ze kreéieren, an duerno nees zum Dagesgeschäft iwwer ze goen.

Mech interesséiert net, wien, wéini net gehandelt huet, fir datt z.B. Police-Effektiver an d'Luucht ginn, mech interesséiert, wat um Terrain geschitt, fir datt Leit, déi Hëllef sichen, dës och kréien.

Duerfir gi Sozialaarbechter gebraucht, keng Polizisten a keng Security-Leit mat Hënn un der Léngt. D'Situatioun ass fir d'betraffe Leit an d'Awunner ze eescht, fir domat an d'Politik-Polemik ze geroden. Op d'mannst huet d'Diskussioun de Verdéngscht, datt iwwert e sozialen Hotspot geschwat gëtt, hoffentlech mat Konsequenzen.

Eng "sécurité globale" gëtt et net - dat gëtt grad och a Frankräich gemierkt an d'Gesetz nogebessert - an et kritt een de Misär vu Leit net mat Angscht-Maachen an de Grëff, mä mat Vertrauen an Deseskalatioun. Dorunner gëtt och d'Aktioun vun der Police an neierdéngs dem privaten Gardiennage gemooss. Wa par contre och d'Police sech am Stach gelooss fillt, wann no Arrestatiounen keng Suitten fir dës Leit kommen, da versteet een och do d'latent Flemm.

All d'Acteuren, déi ech bis heihinner opgezielt hunn, si gefuerdert - net fir datt d'Gare nëmme méi sécher, mä vrun allem méi human gëtt.