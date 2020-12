De Budget ass an der leschter Ligne droite. Et ass dat wichtegst an deierst Gesetz vum Joer. Dat an aner Platituden héiert een all Joer op en Neits. Wannechgelift léif Politiker: "sidd op der Héicht". E Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

De Commentaire vum Jean-Marc Sturm

De grénge Rapporter ass zënter eppes méi wéi zwee Joer an der Chamber an zënter nach engem Joer manner Member an der parlamentarescher Finanz-a Budgetskommissioun. Soll dat duergoen?

Nujee, soe mir emol: firwat net?

Et erënnert mech awer un d'Reaktioune vun der Majoritéit no der Präsentatioun vum Budgetsprojet 2021. Blo, Rout a Gréng hunn hir Korinten virun der Presse erausgepickt. Fir all de Rescht hat et geheescht „et gëllt de Koalitiounsaccord, net méi an net manner". An där Logik huet also de jonke Mënsch als Rapporter missen duerhalen. Wéinst dem Roulement tëscht den 3 Tenor-Parteien.

Un hie mäin Appell, déi virdru genannte Platituden ze ënnerloossen. D'Land wëll an der Presentatioun vum Budgetsrapport keng eenzel Zitater vu verschiddene Ressortministeren, wéi zum Beispill: a Krisenzäite muss een d'Investitiounen héichhalen, oder, eis sozial Reservefonge si keng Spuerkëscht, d'Sue mussen och emol agesat ginn... Ahjo... An der Kris muss een antizyklesch investéieren... Sorry léif Majoritéit, déi dote Plattitüd war vum Juncker.

Op wat ech eraus wëll: Gidd an der Chamber net d'Bild of vu verwinnte Kanner, déi sech an Zeen setze wëllen. Maacht wierklech eppes fir d'Zukunft vu Lëtzebuerg, well mir sinn an enger déiwer Kris. D'Staatsfinanze leiden nach jorelaang wéinst och néidegen Staatsdepensen, fir ze verhënneren, dass alles d'Baach ofgeet. Well et wäerten nach vill Faillite kommen, an déi nächst Generatioune musse nach villes ausläffelen.

Mä wien huet nach den Duerchbléck?

Mëtt November gouf et direkt vun 3 Ministeren Explikatiounen iwwer nei decidéiert Hëllefsmesüren fir d'Ekonomie. Am Viséier sinn déi Secteuren, déi am Meeschte vun der Kris betraff sinn.

Do steet zum Beispill, dass bei net gedeckte Fraise verschidde Betriber, déi 40% vum Ëmsaz verluer hunn am Verglach mam selwechte Mount am Joer 2019, 70% vun deenen net gedeckte Fraisen erëmkréien kënnen, berechent op 75% vun de Gesamtfraisen minus d'Recetten déi iwwereg waren an de Chômage partiell...

PARDON????

Kléngt wéi Reklamm fir Medikamenter an Däitschland „Liest den offiziellen Text a frot ären Comptabel oder d'Fiduciaire"

D'Regierung weist gudde Wëllen, hëlt och dacks gutt Decisiounen, mä wat gutt gemengt ass muss net onbedéngt fir déi Concernéiert verständlech sinn. An dann hänke mer.

D'Oppositioun huet et an esou Zäite schwéier, fir Profil ze weisen, ausser vläicht beim Skandal wéinst dem iwwerdeierten Militärsatellit.

Do hu verschidde Majoritéitspolitiker d'Chamber beduckst, oder wéi et a propperem Polit-Lëtzebuergesch heescht, d'Onwourecht gesot. Mä léif Oppositioun, Dir hutt deemools är Aarbecht net gemaach. Ech krut ëmmer agetriichtert, dass d'Chamber d'Aarbecht vun der Regierung kontrolléiert.

Op bei Majoritéit oder Oppositioun, léif Leit aus der Politik, d'Leit wäerten Iech op alle Fall genee op d'Fanger kucken.