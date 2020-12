Mëtt Dezember, also an 10 Deeg kéinten déi éischt 45.000 Vaccinen géint de Coronavirus op Lëtzebuerg geliwwert ginn.

No wéi enge Krittären an ënner wéi enge Konditioune genee d'Populatioun da geimpft soll ginn, dat bleift d'Regierung dem Land bis ewell awer schëlleg. Eppes wat d'Claude Zeimetz an hirem Tëscheruff beim beschte Wëllen net verstoe kann.

Tëscheruff vum Claude Zeimetz

Ech hat gemengt et wier jidderengem dru geleeën, datt sech sou vill wéi méiglech Leit géint de SARS-CoV-2 impfe loossen, fir datt mer, hoffentlech, am Laf vum nächste Joer nees zu enger gewëssener Normalitéit zeréckkommen.

Wann een déi aktuell Strategie oder besser gesot Net-Strategie vun der Regierung awer kuckt, muss ee sech Froe stellen. Wann ee weess, datt et Leit gëtt, déi de Vaccin géint de SARS-CoV-2 ganz kritesch gesinn an zécken, sech en Impfstoff sprëtzen ze loossen, deen a manner wéi engem Joer entwéckelt gouf, da muss een deenen Ängschten dach vill méi proaktiv, mat Fangerspëtzegefill an der néideger Pedagogie a Sensibilitéit begéinen, d'Populatioun lues awer sécher a vollem Ëmfang an an aller Transparenz op dat preparéiere wat kënnt, amplaz alles op de leschte Stëppel bekannt ze ginn an doduerch fir onnëtzen Zäitdrock an onnëtz Onsécherheet ze suergen. Den Ament allerdéngs gesäit et hei am Land éischter no "Navigation à vue" aus.

No der Annonce vum Premier an der Ried zur Lag vun der Natioun am Oktober ass et an der offizieller Kommunikatioun vum Staats- a Santésministère elle roueg ginn, am allgemengen effektiv an och wat eis Impfstrategie ugeet.

Informatioune gouf et meeschtens nëmmen op Nofro vun der Press, an Interviewen, wou deen een och méi verroden huet wéi deen Aneren, a parlamentaresche Froen oder an der Chamber, an dann och net ëmmer mat deenen Detailer, déi beispillsweis am Ausland scho gekläert an annoncéiert goufen.

D'Gesondheetsministesch huet bei eis am Background erkläert, et géife wuel verschidde Strategien ginn, jee nodeem wéi ee Vaccin mer hei am Land kréien. Datt ee sech hei Sputt muss loossen, fir ze reagéieren, schéngt mer duerchaus nozevollzéien. Duerfir hätt een de Leit awer nawell kënnen en Abléck ginn, u wat sech déi verschidde Strategien orientéieren.

Prioritéiten dierften hei am Land net vill anescht gelagert si wéi soss éierens. An et war jo awer souwisou vun Ufank un ofzegesinn, datt verschidden Zorte Vaccin op de Lëtzebuerger Marché kommen.

Ze lescht huet d'Regierung sech hannert dem Avis vun der nationaler Ethikkommissioun verstoppt. Deen Avis läit elo vir a kënnt och e Freideg an de Regierungsrot. Um Freideg misste Xavier Bettel a Paulette Lenert also endlech Faarf bekennen.

Fir wat d'Ethikkommissioun sou spéit réischt ëm hir prinzipiell Aschätzung gefrot gouf, dat ass mir e Rätsel. Déi ethesch Froen, wéi eng Populatiounsgruppen als éischt duerch de Vaccin geschützt solle ginn, waren am Hierscht oder och schonn am Summer net vill anescht gelagert wéi elo. Op deen onnëtzen Zäitdrock hätt een definitiv verzichte kënnen. An och d'Chamber wäert sech mussen ënner Zäitdrock mat der Impfstrategie auserneesetzen.

Vläicht ass eng fundéiert Ausernanersetzung och guer net vun der Regierung erwënscht. Ma dee Schoss kéint och no hanne lass goen. D'Leit hunn e Recht gewuer ze ginn, a wéi engem Zäitraum se mat enger Impfung rechne kënnen, wéi déi gemaach gëtt, wat d'Niewewierkungen sinn a wat et kascht. An ech kéint nach vill aner Froen drun hänken.

En attendant fänken d'Britten déi aner Woch un, hir Leit ze impfen.