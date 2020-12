Zanter zwou Woche si mir elo schonn am partielle Lockdown.

Wärend déi éischte Kéier nach alles opreegend a nei war, fënnt d’Monica Camposeo, dass een elo e Gefill mierkt, dat an der däitscher Sprooch schonn e Begrëff huet: "Pandemiemüdigkeit."

Commentaire vum Monica Camposeo

Et ass eng ganz einfach Observatioun: Am Fréijoer waren d’Baren an d’Restauranten um leschte Weekend virum Confinement scho bal eidel. Wéi virun zwou Wochen den Horesca-Secteur nees huet missen zoumaachen, waren d’Dëscher um leschten Owend op ville Plazen all besat. Vun Onsécherheet oder Ustiechungsgefor ka bei de Clienten net Rieds gewiescht sinn, soss wieren si jo net do gewiescht.

An dat bréngt eis da bei d’Pandemiemiddegkeet, déi sech doranner weist, dass all Méiglechkeet geholl gëtt, fir nach emol eppes iessen oder e Patt drénken ze goen.

Dës Middegkeet kënnt menger Meenung no, well vill Froen iwwer d’Koherenz vun de Mesuren nach ëmmer opstinn. Wärend am Fréijoer einfach alles zou war an een och däitlech gemierkt huet, wéi d’Stroossen op eemol eidel waren, gesäit een elo voll Akaafszenteren a Schlaange viru Fast-Food-Chaînen.

De partielle Lockdown gëtt partiell eescht geholl, stellt eis mental Gesondheet awer ëm sou méi op eng haart Prouf. Virun allem déi Erwuessen a Kanner, déi zum Beispill an engem Veräin Halt fonnt hunn, hunn dat elo net méi. Villes, wat ee sech mat Méi opgebaut huet, fält ewech. Och Sport a Kultur si fir vill Leit „systemrelevant“, dat gëtt awer vernoléissegt.

Mir ass bewosst, dass mir eis mussen aschränken, fir d’Verbreede vum Virus an de Grëff ze kréien.

De Problem ass awer, dass sech elo net méi selwer limitéiert gëtt, mee vill méi ginn déi eng Leit ageschränkt an déi aner net. Déi, déi hire Liewensmodell op Konsum opgebaut hunn, komme besser ewech. Déi aner manner.

Dorausser entstinn absurd Situatiounen: Chrëschtkaddoe kafen, och an iwwerfëllte Butteker, ass an der Rei. Fir Sans-Abrisen eng Chrëschtfeier organiséieren, dat ass scho méi schwéier. Déi, déi scho virun der Pandemie vulnerabel waren, sinn och elo am meeschte vun de Restriktioune getraff.

Wat feelt ass ganz einfach Flexibilitéit. Fir all Beräich esou wäit et geet un d’Hygiènesmesuren unzepassen an opzeloossen.

Theateren, Kinoen a Sportveräiner haten d‘Mesuren ëmgesat. Si hu gewisen, dass si „flexibel“ kënnen agéieren. An trotzdeem goufen dës Plazen, ouni konkret Preuve, dass sech hei méi ugestach gëtt wéi iergendwou anescht, zougemaach.

Ass et dann net normal, dass eng gewësse Pandemiemiddegkeet optrëtt?

Fir de Gesondheetssecteur ze entlaaschten an dat ass jo de But vun deem Ganzen, ass dësen Zoustand awer sécherlech net vu Virdeel.

Also mussen d’Mesurë koherent sinn a verstane ginn.

An natierlech op alle Plazen d’nämmlecht ëmgesat ginn, fir dass och presuméiert manner visibel Aktivitéite kënnen oprecht erhale ginn.

Wat mer elo hunn, ass nämlech just eng partiell Léisung, déi deemno och just partiell eppes brénge wäert.