Elo wësse mer also, de partielle Lockdown ass net duergaangen, fir d'Verbreedung vum Covid-19 am Grand-Duché ze stoppen an d'Neiinfektiounen erofzedrécken. Komesch am Fong, datt d'Regierung nawell un hirer aktueller Strategie festhält, fënnt d'Claude Zeimetz a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Claude Zeimetz

Well dat, wat en Place ass, huet jo manifestement net gegraff an déijéineg, déi zanter bal dräi Woche keng Sue verdénge kënnen a bis den hallwe Januar zoubleiwe mussen, kënnen duerchaus zu Recht soen, datt si jo also net eleng Schold un der Verbreedung vum Virus sinn. Datt d'Kontaktlimitatioune fir d'Feierdeeg oder och vun Ufank un net fir ee ganzen Stot opgemaach goufen, doriwwer léisst sech streiden. Effektiv ass et wéineg bis guer net logesch nozevollzéien, datt Elteren a Kanner d'Grousseltere bei sech ruffen dierfen, ma se ëmgedréit net bei si goe dierfen. A wann d'Regierung gär hätt, datt d'Leit ganz doheem bleiwen, da soll se dat och mat aller Däitlechkeet esou soen an och d'Ramebedéngungen duerfir schafen. Amplaz et réischt an der Äntwert op d'Fro vun enger RTL-Journalistin esou ze formuléieren, datt d'Visitten u sech nëmmen fir déi Leit geduecht sinn, déi soss ganz eleng wieren. Blo-Rout-Gréng muss sech deemno weider de Virworf gefale loossen, weider mat ugezunner Handbrems, Hallefhäerzegkeet an Inkonsequenz virzegoen, Ongerechtegkeetsempfanne virprogramméiert an d'Chrëschtgeschäft an d'Wirtschaft virun d'Gesondheet an d'Kultur ze stellen. Obwuel mer nach ëmmer net genee wëssen, wou Leit sech iwwerall ustiechen. Well och wann 40% vun den Infektiounen an der Famill geschéien, muss d'Krankheet fir d'alleréischt mol an d'Famill erakommen. Duerfir feelen awer nach ëmmer Erkenntnisser iwwert d'Ustiechungspotential am ëffentlechen Transport, op der Aarbecht an am Commerce zum Beispill.

Verkafsoppe Sonndeger, Black Friday a Christmas-Shopping hu sech vun Ufank u mam „Bleif-doheem-Motto“ gebass, deen zanter Wochen elo u sech Virschrëft soll sinn, ma d'Responsabilitéit ze vill op den Eenzelen ofgewälzt huet. Et ass jo ëmmerhi weider erlaabt. Amplaz de Bierger eng x-Kéier un d'Häerz ze leeën, wéi schéin dach en Ausfluch an d'Natur wier, misst spéitstens elo, wou d'Chifferen nawell net erofgaange sinn, och dee liberaalste Politiker säi Courage an de Grapp huelen, sech agestoen, datt et net duergeet an de Buttek zouspären. Virun allem well et och Etüde gëtt, déi soen, datt d'Wirtschaft e kuerzen, haarde Lockdown besser verquësst, wéi wochelaang hallef Mesuren, déi net deen néidegen Effekt bréngen a just dozou féieren, datt den Deconfinement no hanne geréckelt muss ginn. Déi meescht Geschäfter géife visuell Kontrolle maachen, hat de President vun der Handelsconfederatioun um schwaarze Freideg um 100komma7 gemengt, op deem et nawell schwaarz vu Leit war. Do war bei Verschiddene wuel de Brëll iwwert der Mask ugeschloen. Mat den hallefhäerzegen Decisiounen vu gëschter, riskéiert et op den nächste Weekender an de Konsumtempelen net vill aneschters ausgesinn, och wann ee bannenan net méi iessen an drénken dierf.

Ganz erstaunlech och, datt op der Pressekonferenz carrement kee Wuert iwwert d'Schoule verluer gouf. Jo, et ass a bleift luewenswäert, datt probéiert gëtt, d'Schoul sou laang sou normal wéi méiglech ze gestalten. Ma et muss ee sech den Ament awer froen, wéi vill een domadder a Kaf hëlt, respektiv wéi vill e generelle Lockdown mat verlängerter Vakanz iwwer déi roueg Chrëschtdagszäit hätt kënnen erreechen. Eppes, wat méi wéi 30 Wëssenschaftler vun der Nationaler Wëssenschaftsakademie Leopoldina net méi spéit wéi e Méindeg an Däitschland gefuerdert hunn. A wat op d'mannst bei der Kanzlerin Angela Merkel oppen Dieren arennt, déi se zwar riskéiert bei de Responsabele vun de Bundeslänner nees zougeschloen ze kréien. Mä dat bleift ofzewaarden. Bei eis huet een heiansdo d'Gefill, d'Santé géif sech an der Regierung selwer d'Zänn ausbäissen an d'Santéspersonal muss weider de Kapp duerhalen.