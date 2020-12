Frust, Ongewëssheet, Roserei an Onversteesdemech schénge mat all neier Annonce vu Säite vun der Politik par Rapport zu de Corona-Mesurë bei de Leit zouzehuelen. Gefiller, deene vill och ëmmer méi an ëmmer déi dacks fräie Laf an de sozialen Netzwierker loossen. D'Claudia Kollwelter mengt awer a sengem Commentaire, datt et elo mol un der Zäit wier, e bëssen erofzekommen.

An domat wëll ech guer net soen, datt et net berechtegt ass, rosen, traureg oder frustréiert iwwert déi aktuell Situatioun ze sinn. Besonnesch, wann een am Gesondheetssecteur schafft, sech Suergen iwwert säi Betrib maache muss oder iwwert seng berufflech Zukunft. Mir liewen an Zäiten, déi Angscht maachen, a mir musse probéieren, e bësse besser no eis ze kucken. Sengem Frust an de sozialen Netzwierker fräie Laf ze loossen, ka vläicht zu engem kuerze Moment vu Katharsis féieren, ännert awer sécherlech näischt um Gefill, wat mer ënnerlech empfannen.

Wisou also net d'Zäit méi konstruktiv notzen a virun allem mat méi Positivem?

Och a méi schwéiere Momenter kann ee fir villes dankbar sinn. En Daach iwwert dem Kapp ze hunn zum Beispill, gesond ze sinn, fir d'Sonn, déi sech (wann och rar) an de Wanterméint weise kënnt, gutt Iessen oder gudde Schlof an an an.

Och wann ee Famill a Frënn net wéi gewinnt gesi kann, heescht dat nach laang net, datt een hinnen net och weise kann, wéi frou ee mat hinnen ass. Duerch kleng Geste wéi e Message, en Uruff oder vläicht eppes selwer Gebakenem, dat een hinne virun d'Dier stellt, komme sécherlech op béide Säite Glécksgefiller op.

Ofschalten deet no engem Joer, wat fir vill Leit vun Angscht, Onsécherheet an neien Erausfuerderunge bestëmmt war, sécherlech och gutt. An och dofir brauch een net vill Tamtam! Eraus an d'Natur an d'frësch Loft, gemittlech doheem mat engem gudde Buch oder Film an enger waarmer Taass Kaffi oder Téi kënnen déi ënnerlech Onrou vläicht wéinstens fir e Moment calméieren. Virun allem an Zäiten, an deenen een d'Gefill huet, kee Liicht um Enn vum Tunnel ze gesinn, wou d'Ongewëssheet iwwert d'Zukunft dominéiert, ass et wichteg, u klenge Saache festzehalen, ze versichen, am Moment selwer ze liewen, a sech, wann da realistesch, zäitno Ziler ze setzen.

Wärend dem 1. Lockdown haten d'Leit bemol immens vill Zäit, fir Neies ze entdecken oder auszeprobéieren, wéi du bis den Deconfinement koum, sinn awer vill erëm zréck an hiren Alldag gerutscht an domat och an hir al Gewunnechten. Wisou net d'Feierdeeg notzen, fir kreativ ze ginn, eppes Neies ze léieren oder doheem ze maachen a versichen, déi ganz Situatioun méi positiv ze dréine n,wéi se fir deen een oder anere schéngt oder och carrement ass? Iwwer villes hu mer keng Kontroll, wat mir selwer aus deem Ganze maachen, allerdéngs schonn.

Commentaire vum Claudia Kollwelter