A genee 14 Deeg ass Silvester a mir kënnen dat komplizéiert a fir Verschiddener dramatescht an traumatescht Joer 2020 ad Acta leeën. A sengem Commentaire gleeft de Roy Grotz net ganz drun, datt mer d'Säit vum Virus einfach sou kënnen ëmdréinen...

...och wa sécher eng ganz déck Säit wäert kënne gedréint ginn, wann d'Vaccine bis do sinn - mee bis da wierklech Jiddwereen, respektiv op d'mannst mol 70% vun der Populatioun d'Impfung kruten, si mer am Summer an de Bilan vun de Covid-Doudegen ass weider an d'Luucht gaangen.

De Commentaire vum Roy Grotz

Lo kann ee vill driwwer debattéieren a lamentéieren, datt ze vill douce den Iwwergang an de Lockdown-Light geholl gouf, datt d'Regierung, aus "égard" zur Ekonomie, ze vill soft an timide gehandelt huet, datt d'Covid-Restriktiounen net ëmmer koherent an nozevollzéie sinn oder och, datt de Mënscheverstand ganz selektiv verdeelt gouf, mee et ännert näischt drun, datt et wierklech u Jiddwerengem senger Responsabilitéit a Behuelen läit, wéi mer als ganz Gesellschaft duerch dës Kris wäerte kommen - eng Kris, déi vun der sanitärer elo ewell zu enger sozialer mutéiert ass.

Ech hunn de Feeler gemaach um RTL-Facebook-Site Commentairen ënnert dem deeglechen Artikel vun de Covid-Neiinfektiounen ze liesen, an dunn en zweete Feeler, mer verschidde vun de soi-disant "kriteschen" Geeschter och nach op hire Säiten ukucken ze goen mat den entspriechende Linken n Posten - ech muss mech op dëser Plaz jo bremsen, fir net an e Langage ze verfalen, deen no bei dëse Leit ass, mee hunn dunn meng Doutte krut, wéi wäit dann de Bon-Sens gestreet ass, wann do iwwert déi Déck an d'Regierung vum Leescht gezu gëtt.

D'Regierung am globalen an d'Responsabel an der Santé, mee vrun allem d'Responsabel am ganze medezinesche Fleegesecteur am Speziellen hunn no guddem Wëssen a Gewësse gehandelt, fir d'Lutte géint de Virus iwwert déi lescht Méint opzehuelen - eng Aktioun, déi nëmme gelénge kann, wann d'Vollek matmécht a sech dem Sënn vun de Mesuren, wéi dem Couvre-feu, bewosst ass an dës matdréit. Ech hoffen, datt dëst Verstoen nach ëmmer do ass, wëll soss gi mer der Pandemie net Meeschter - mir packen et net, wann Jiddwereen no sech kuckt an zum Beispill d'Feierdeeg esou wëll verbréngen, wéi dat ëmmer de Fall war. Da kënnt d'béist Erwächen am Januar a weider Leit musse stierwen, wëll sech Anerer wollten ameséieren.

Ech mole sécher net gär den Däiwel un d'Mauer, mee wa mer d'Dugende vun Empathie a Solidaritéit vun der 1. Well nees erëmfannen, wa mer lo op de leschte Méint vun dëser Course net an d'Gette ginn a wa mer eis iwwerzeegt impfe loossen, dann ass d'Kris z'iwwerwannen.

Mir brauche lo d'Determinatioun, fir d'Bréck ze bauen an d'Zäit, wou de Covid nach en tragesche Passé duerstellt - an duerfir gëllt et, d'Restriktiounen anzehalen, fir 2021 kënnen e neien Depart ze huelen.

Et gi roueg Chrëschtdeeg, fir Vill eleng an ouni grousst Fest. D'Freedefeiere falen aus, déi grouss Familljerenconteren och - dat ass traureg a bréngt séilesch Wonne mat sech, mee dee Verzicht ass néideg, fir net weider Affer a Kaf ze huelen.

Ech wënschen eis All e bessert Joer, wou net d'Terminologie vum „Bleif Doheem“ dominéiert, mee vum "Mir hunn et zesumme gepackt" an dem Merci fir d'Leit aus de Spideeler - wëll och si kréie scho längst net méi owes um 8 geklappt an awer gi se all Dag an den Asaz - dat si fir mech d'Helde vum Joer! Bravo hinnen!