Zanter Deeg räisst d'Kritik un der europäescher Akafspolitik fir d'Vaccinen net of. D'EU hätt ze spéit an ze mann bestallt. Aner Länner wéi d'USA oder Israel haten eng méi aggressiv Akafspolitik. Och zu Lëtzebuerg kéint ee schonn méi wäit sinn, fënnt d'Annick Goerens a sengem Tëscheruff.

An Israel goufe mëttlerweil iwwer 1 Millioun Leit geimpft an dat bannent nëmmen 2 Wochen. Bis Enn Mäerz kéint den Groussdeel vun den 9,3 Milliounen Awunner vum hellege Land immuniséiert sinn. Lëtzebuerg mat senge 630.000 Awunner hänkt hannendrun, well mir et verpasst hunn, op eege Fauscht Vaccinen ze bestellen.

Hei am Land huet sech d'Regierung komplett op d'EU verlooss an eben NET wéi vill aner Länner nach niewelaanscht – à part vun der EU – Vaccinen akaaft. Firwat net, kann ee sech do froen. Däitschland huet et gemaach... Do hu sech d'Autoritéiten net just op d'EU verlooss. Eng EU, déi et jo schliisslech och net gepackt huet, eenheetlech Decisiounen a puncto Reesen, Grenzen oder Restriktiounen ze huelen. Eng EU, wou sech d'Länner an der éischter Well nach ëm d'Maske gestridden hunn, well déi zu deem Zäitpunkt als Mangelwuer gegëllt hunn.

An awer huet de Premier Xavier Bettel also de Choix geholl, nodeems hie selwer schonn X Mol gesinn huet, dass d'EU net op alle Levele fonctionéiert, wéi se kéint, dass Lëtzebuerg net wäert privat akafen. Eisen Informatiounen no hätten et op deem Punkt och Onstëmmegkeeten am Regierungsrot ginn. Aner Regierungsmemberen hätten dem Premier un d'Häerz geluecht, nach op anere Plaze Vaccine fir de Grand-Duché ze bestellen - an dat och méi wéi 1 Mol. Geschitt ass awer näischt.

Och an engem rezente Spiegel-Artikel hunn d'Cheffen an d'Fuerscher vun der Entreprise Biontech sech verwonnert gewisen, firwat net méi Vaccine bei hinne bestallt goufen. Besonnesch well sech relativ séier erausgestallt huet, dass Biontech erfollegräich kéint sinn. Wéi de Spiegel schreift, hätten d'USA schonn am Juli 600 Milliounen Dose bei Biontech bestallt, d'EU eréischt am November an och just 300 Milliounen Dosen. Biontech hätt der EU nach eng Offer gemaach fir 500 Millioune weider Dosen, mä dës wär refuséiert ginn. Wéi et heescht, hätt sech Frankräich dogéint gestallt. Dofir hätt Bréissel ganz generéis bei anere Produzente bestallt. Firmen, déi awer elo mat der Entwécklung hannendrun hänken, wéi zum Beispill déi franséisch Entreprise Sanofi, der hire Vaccin eréischt fréistens Enn dëst Joer dierft disponibel ginn. Do hat Bréissel eng 300 Milliounen Dose Vaccin bestallt.

Vill - wéi ech fannen berechtegt - Kritik gouf un der EU gemaach, well wat wier da gewiescht, wann een vun all de Vaccine méi bestallt hätt, wéi geduecht? Mat engem Gedanken och un d'Entwécklungslänner, déi vun dëser Course tëscht eise kapitalistesche Maartwirtschaften natierlech op der Streck bleiwen.

Wéi ëmmer kéint et och nees eng Fro vu Sue gewiescht sinn. Ufank Dezember hat déi belsch Staatssekretärin Eva de Bleeker jo déi eigentlech geheim Präisser vun de Vaccine getweet. Duerno koume weider Rapporte vun ënner anerem Reuters. D'EU géing 15€ pro Dose fir de Vaccin vun Biontech/Pfizer bezuelen, 18 Dollar - also ronn 15 Euro - fir dee vu Moderna (deen nach net zougelooss ass), ronn 8€ fir de franséische Vaccin vu Sanofi (deen eréischt Enn des Joers soll prett sinn) an just ronn 2€ fir dee vun AstraZeneca (deen och nach net an der EU zougelooss ass).

Lëtzebuerg hätt als Virreider vun der EU kënne seng komplett Populatioun schonn haut kënnen geimpft hunn, mä et gouf näischt vun der Regierung ënnerholl. D'Impfcampagne leeft sou lues a lues un, well kee Vaccin erbäi kënnt. Och dat war sech jo awer z'erwaarden.