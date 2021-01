A ronn zwou Stonnen wësse mer, wéi et mat de Lockdown-Regelen weidergeet, déi d'Regierung ofgeseent huet. Eenzel Secteure gi sécher nees e Stéck opgemaach, allgemeng awer soll d'Land am Wanterschlof gehalen ginn. D'Flemm gëtt méi grouss, déi legitime Erwaardungen och, seet de Roy Grotz de Mëtteg a sengem Commentaire.

Ech hoffen mer jo net ze vill z'erwaarden, wann ech lo gläich wëll mat Chifferen beluecht héieren, wat dann d'Lockdown Mesurë bis ewell bruecht hunn . Wat de Couvre-Feu wäert war, wat et gedaacht huet, datt mer nëmmen nach hunn dierften ganz limitéiert banal eraus trëppele goen.

De Commentaire vum Roy Grotz

Ech hunn es genuch mat emotionellen Appeller un de Mënscheverstand an un d'Solidaritéit. D'Leit si solidaresch, mä loosse sech net fir domm verkafen, wa se gesinn, datt vill Mesuren nëmme plakativ sinn an net onbedéngt méi daachen, wéi eng Plooschter op en hëlzent Been.

D'Entwécklung ass kloer: mam aachten Ofännere vum Covid-Gesetz ass lo d'Pandemie-Middegkeet geschwënn op hirem Top, iwwerdeem déi eeler Leit weider mussen ëm hiert Liewe fäerten an zum groussen Deel an der kompletter Isolatioun an ouni Äddi vun hire Familljen mussen hir lescht Stonnen erliewen, wann et dann zu esou engem dramateschen Enn kënnt. Iwwer 500 Famillje sinn dee Wee déi lescht Méint mat Leit gaangen, déi wéinst dem Covid verscheet sinn. Eng Tragedie, déi duerch näischt kann niéiert ginn.

"Ech hunn es och genuch mat alle Restriktiounen a Gestes barrières" sot et de Premier emol virun der Press. Abee, Här Staatsminister, d'Leit am Land, Är Matbierger, hunn es ewell laang genuch a verstinn zum Beispill nëmmen nach schwéier, wéi et da méiglech ass, de "Bleif Doheem a Feier Chrëschtdag anescht" ze héieren an dann ze wëssen datt sech Regierungsmemberen an d'franséischer Haaptstad, op d'franséisch Côte oder och op Gran Canaria verzéien, fir sech op d'mannst do kënnen e bëssen vum Covid-Stress z'erblosen. D'Leit verstinn och net, wann hire Staatschef am Baskeland ass, fir am klenge Krees ze feieren an dann op 1.200 Kilometer Distanz e frout Neit Joer ze wënschen. Sécher, d'Kilometere spillen keng Roll an et kënnt op d'Aktioun un, mä wann Een d'Impressioun gëtt, datt Een iwwer Allem steet a sech net un d'Maximen hält, déi Ee selwer priedegt, dat kënnt bei d'Middegkeet e Vertrauensverloscht derbäi, deen toxesch gëtt an d'Leit rabbelkäppeg mécht. An da kënnen nach X Verbueter dobäi kommen, mä de Réckhalt an d'Versteesdemech vun de Leit ass komplett verspillt. An op deem kruzialen Punkt sti mer entretemps - e puer Minutten virun 12.

A wann dann d'Leit, déi sech (plus/minus) brav un Alles halen, quasi eleng gefeiert hunn a net méi bei Anerer op Besuch ginn, dann op engem eenzege Schnéi-Weekend an d'Éislek fueren, fir do mat hire Kanner en Hiwwel erof ze fueren, wann déi Leit sech da musse protokolléiere loossen, well se Heiheem bloufen an net an d'Sonn geflunn ginn, dann huet d'Lächerlechkeet scho bal keen Numm méi.

Ech vergonne Jiddwerengem seng Vakanz, verstinn all Polizist, dee muss kucken, datt d'Reegelen agehale ginn, mä wgl. kuckt dach no de Proportiounen a verkaaft Eis net fir domm. Soss kéint et mol virkommen, datt d'Vaccinatiouns-Campagne méi hannerfrot, wéi matgedroen gëtt. An dat wier tragesch - absënns fir Déi, Déi op der Streck bleiwen.

Duerfir wgl. manner Pathos a Moralapostel a méi Fakten an da virbildlecht Handelen. D'Politik ass méi wéi nëmmen Sonndesrieden. Mir brauchen keng Covid-Tragedie, mä politesch Responsabeler, déi mer fir grued huelen an Deene mer kënnen trauen a mir brauche keng rigid Zoumaach-Politik, mä iwwerluecht nees Opmaachen, zum Beispill vum Kulturdomaine an dem Sport. Kloer keng iwwerliewenswichteg Domainer an awer sou essentiell fir den Input vu Jiddwerengem, fir psychesch an physesch esou hallef gutt duerch d'Kris ze kommen. An do steet Keen iwwert deem Aneren.