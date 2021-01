Wat e Mëttwoch zu Washington DC geschitt ass, geschitt ronderëm d'Welt. An engem Tëscheruff kuckt den Tim Morizet op d'Evenementer aus den USA zeréck a probéiert erauszefannen, wou dat ganzt schifgaangen ass, wouru konkret muss geschafft ginn, fir datt sech déi Biller vun e Mëttwoch net esoubal méi widderhuelen.

En Tëscheruff vum Tim Morizet

Et waren dausende vu Trump Supporter e Mëttwoch de Mëtten um Save America March zu Washington DC, dat just Stonne virun de Konfrontatiounen am Kapitol. Dat Ganzt a Presenz vun Dosende Kameraen – Sëtzer an der éischter Réi mat Vue op déi lescht qualvoll Stonne vun der Trump-Presidence. Et ware mat déi lescht Momenter op engem batter kale Januar Dag, lescht Momenter, fir nach eng kéier viru versammelte Leit a Press déi Leit ze ridiculiséieren, déi net no senger Päif gespronge sinn.

„En demokratesche Vott? D'Presidentschaftswale waren um 10 Auer Owes eriwwer an da koum déi Explosioun u Bullshit.“ Esou de President vun der Vereenegte Staaten mat sengem üblech elegante Vocabulaire. Et war eng kuerz Paus, mat dausende Mënschen am Hannergrond, déi mat voller Long „Bullshit“, „Bullshit“, Bullshit“ iwwer 2/3 Minutte matgesongen hunn.

Dat wat am Kapitol geschitt ass, kann een net anescht ewéi e Coup beschreiwen, e Coup geféiert vun engem President géint Demokratie vu sengem eegene Land. Eng konservativ Versammlung stiermt aggressiv d'Gebai vum Kapitol an ënnerbrécht d'Seance, déi d'Wal vum Joe Biden a Kamala Harris offizialiséiert hätt. Eng Seance, déi scho kuerz virdru vu republikanesche Politiker ënnerbrach gouf, déi d'Walresultat och weiderhin net unerkenne wollten. Och e Coup, e Coup géint d'Konstitutioun, e Coup géint de Wëlle vun der Majoritéit vun de Wieler.

Déi Mass u Leit virun den Diere géif net existéieren, ouni d'Politiker dobannen. Hätte Kandidaten ewéi de Mitch McConnell an aner Republikanesch Leaderen de legitimme Gewënner am November acceptéiert, dann hätten sech e Mëttwoch warscheinlech keng Leit virum Kapitol versammelt. Vu datt ee net genuch Votte wärend enger Wal zesumme kritt huet fir de Support vum Trump, gouf probéiert d'Victoire nodréiglech ze erzwéngen. Den Trump huet Demonstranten op Washington invitéiert, se iwwer Méint opgehetzt an e Mëttwoch den Owend, geschéckt an ewéi eng Bom zum explodéiere bruecht.

Ech nennen et e versichte Coup, obwuel dem Biden seng Presidence warscheinlech net verhënnert gouf, war et awer sécherlech e Versuch. Et ass eng Campagne, fir déi kommend Administratioun ze delegitimiséieren an ze schwächen. Et war laang um kommen, jorelaang gouf d'Roserei vum wäisse Mann, de „white-rage“ opgebaut: vum Trump, senger Partei, Fox News an der National Rifle Association.

Et si Biller vun der anerer Säit vun der Welt déi schockéiere – e puer Zäitzone vum Europäesche Kontinent ewech. Ma et ass e rietse Mouvement dee längst och seng Wuerzelen nees an Europa geschloen huet. D'lescht Joer nach hunn virun allem Rietsradikaler zu Berlin probéiert, de Reichstag ze stiermen. An Holland goufen 2019 Regierungsbüroen zerstéiert a Politiker vu riets-orientéierte Langdwirtschaftsverbänn bedreet. A schonn 2006 hu riets Supporter dat ungarescht Parlament gestiermt. Wochelaang waren et Biller ewéi aus engem Krich op de Stroossen zu Budapest.

Déi Biller déi déi meescht vun eis de 6. Januar aus den USA gesinn hunn, sinn duerch en Trump-Katalysator entstanen. Si sinn de Beweis dofir wat entsteet, wa Joerzéngte laang eng extrem-riets Wielerschaft vun hire Politiker als „déi richteg Leit“ dohi gestallt ginn. Wann d'Diskriminatioun op oppener Strooss oder digital akzeptéiert gëtt. Wann déi Stëmm, déi am häertste jäizt als déi richteg akzeptéiert gëtt. Wa politesch wäit-riets akzeptéiert gëtt an net op d'Plaz gestallt gëtt. Genee da riskéiert dat vun e Mëttwoch sech virum an am Kapitol an noer Zukunft ze widderhuelen.