De Vaccin ass den eenzege Wee raus aus der sanitärer Kris, soen d'Wëssenschaftler an d'Politiker. D'Impfungen zu Lëtzebuerg lafe just lues un, virun allem ass awer d'Kommunikatioun zur Impfstrategie bëssen holpereg, fënnt de Pit Everling a sengem Commentaire.

Commentaire vum Pit Everling

D'Regierung kritt es dëser Deeg vun alle Säiten op d'Mutz: De „Lockdown light“ wier irresponsabel an onvirsiichteg, jäizen déi eng. Maacht d'Restauranten a Caféen endlech nees op, rifft eng aner Klack.

Op déi dach apaart Zickzack-Manöveren aus de leschte Woche richteg oder falsch waren, dierfte mer geschwë gewuer ginn. Hoffe mer alt dat Bescht, zemools mat Bléck op déi brittesch Variant.



D'Regierung kritt awer geschwënn e ganz anere Problem an zwar ass se am Gaangen, hir Glafwierdegkeet beim sou wichtegen Thema Impfung ze verléieren.



Zwar goufe mat vill Tamtam um Lampertsbierg déi éischt Sprëtze gemaach. Ma net just bei der politescher Oppositioun, mä och dobausse bei de Leit entsteet den Androck, datt de Wuerm dran ass, datt et net virugeet, datt et hannen a vir mat den Dosen net duergeet an datt de klore Plang feelt.



Ganz bestëmmt ass d'Regierung net un allem Schold, ënner anerem hänkt ee jo vu Bréissel of a vun de Produzenten. Ma trotzdeem ass d'Kommunikatioun no baussen den Ament suboptimal. D'Bevëlkerung kritt d'Contrainten net genuch erkläert a kritt keng Perspektive mat op de Wee.



Wat virun allem feelt, ass eng kloer Feuille de route. D'Regierung muss ophalen, ze soen „mir mussen dat kucken“. Déi lescht Woch gouf an der Chamber mol virsiichteg e Phase-Plang presentéiert, endlech. Ma vill gëtt een net gewuer. D'Kategorië ginn alles anescht wéi präzis definéiert.



Wéi grouss sinn zum Beispill déi verschidde Gruppen? Wien ass vulnerabel? Ass eng kärgesond 65 Joer al Persoun wierklech virun enger kranker 57 Järeger un der Rei? Wéini ass den éischte Grupp realistesch erduerch? Wat fir Quantitéite si bestallt a wéini hofft een op wéi vill Liwwerungen? Wat ännert mat de Produite vu Moderna an eventuell AstraZeneca? Wéini kéinten déi aner Impfzentere fréistens operationell sinn? Wat fir Rolle spillen d'Hausdokteren? Wäerten et weider mobil Ekippe ginn? Wéini geet d'Informatiouns-Campagne un?

An dat si just e puer Froen...



Jo, déi Froen sinn net all ze präzis beäntweren. Jo, et gi ganz vill Inconnuen, zemools bei de Commanden a Liwwerungen. Jo, et solle keng falsch Hoffnunge mat Datumer gemaach ginn. Jo, de Grand Public muss net ëmmer iwwer all klengen Detail informéiert ginn.

Mä fir bal ëmmer ze soen: „Mir wëssen dat nach net, dat musse mer kucken“, dat hannerléisst kee gudden Androck. D'Regierung muss der Bevëlkerung erklären, wat se Wëlles huet a puncto Impfungen, respektiv wat hir Ziler oder op d'mannst hir Hoffnunge sinn.



Apropos Hoffnung: Et ass jo mol ze hoffen, datt d'Dräierkoalitioun bei den Impfungen e präzise Plang huet. A wa jo, da soll se elo mat deem rausrécken.

Geschitt dat net geschwënn, da riskéiert d'Regierung d'Leit bei dëser sou wichteger Fro ze verléieren.