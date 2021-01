1 Joer Corona a keen Enn en Vue. Déi Restriktiounen, déi mir den Ament am Alldag hunn, hätt kee sech virun engem Joer kënne virstellen. D'Realitéit kann d'Virstellungen also wäit iwwertreffen, fäert d'Carine Lemmer a sengem Commentaire.

Viru genee engem Joer gouf et Nouvellen aus China vun engem neien, geféierleche Virus. Mir all – och d'Experten - hu gemengt, dee Virus géif net bis heihinner kommen. Op d'mannst net massiv. Mir sollten eis all ieren.

Ganz Regiounen zoumaachen, Ausgangsspären, Fräiheeten opginn – dat alles gehéiert elo zu eiser Realitéit. Ugangs dës Joers, wéi mir dat a China gesinn hunn, dono an Italien, hu mir doriwwer de Kapp gerëselt a konnten eis dat guer net virstellen.

Commentaire vum Carine Lemmer

Lo hu mer méi eng ustiechend Variant vum Coronavirus haaptsächlech a Groussbritannien an d'Gefor ass nees do, datt mir d'Situatioun ënnerschätzen. De Virus huet dat gemaach, wat z'erwaarde war. En huet mutéiert. Mä wat eis erwaart, wësse mer net. Et wär normal, datt e Virus sech verännert, gëtt gäre betount. Dat heescht awer och, datt et normal ass, datt de Problem ka méi grouss ginn.

Mir wëssen, datt déi brittesch Variant schonn a villen europäesche Länner nogewise gouf. Och hei zu Lëtzebuerg. Wou ëmmerhin awer vill am Staatslabo sequenzéiert gëtt, also de Virus genee analyséiert gëtt. D'Zil muss sinn, datt sech déi Variant net duerchsetzt, well soss huet de Virus et méi einfach a mir méi schwéier. D'Fro ass, wéi séier sech déi nei Virus-Variant, onofhängeg vum Reesen, ënnert de Leit ausbreet. D'Situatioun an England an och an Irland ass dramatesch. Dat musse mir hei zu Lëtzebuerg verhënneren.

Wéi vill méi geféierlech ass oder sinn iwwerhaapt déi Mutatiounen? Well et gëtt och schonn eng südafrikanesch Variant, déi méi ustiechend ass. Méi geféierlech schéngt déi nei Variant net ze sinn. Mam B.1.1.7 aus England stécht awer een Infizéierten an der Moyenne méi Leit un, jee no Etüd potentiell 50% bis 70% méi. Dat heescht net, datt de Virus besser duerch eng Mask geet oder d'Vire méi wäit fléien, mä de mutéierte Virus huet méi en einfachen Zougang zu bestëmmte Rezeptoren. Méi Infizéierter bedeit och méi Kranker, méi Komplikatiounen a méi Doudeger.

Déi gutt Noriicht ass awer och, datt d'Gestes barrières schützen: Dat heescht Ofstand, Mask, Lëften a propper Hänn si vläicht souguer elo nach méi wichteg, fir net krank ze ginn.

De Virus gëtt vun engem Mënsch zum aneren iwwerdroen. Iwwer Aerosolen a Drëpsen an der Loft an zu engem klengen Deel iwwer net propper Uewerflächen. All Kontakt, dee mer net hunn, ass de beschte Schutz. Och wann et nervt a mir gäre géifen eppes aneres héieren, féiert kee Wee do derlaanscht. Wann ee Kontakter net vermeide kann oder wëll, gëllt Ofstand halen an de Mask richteg undinn. A sech léiwer dobausse gesi wéi dobannen.

De Vaccin ass eng weider Hoffnung. Méi séier impfen, weider konsequent schützen an d'Situatioun net ënnerschätzen...dat wäert eis déi nächst Méint weider begleeden.