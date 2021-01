Et ass evident, no bal engem Joer Pandemie mat villen Aschränkungen an all hire Konsequenzen, ass de Wonsch no Normalitéit bei jidderengem enorm grouss. De Vaccin gëllt als déi grouss Erléisung aus deem ganze Misär. Kaum verwonnerlech also, dass déi Leit, déi scho geimpft sinn, och direkt dovu wëlle profitéieren, fir en Deel vun hire Fräiheeten zeréck ze kréien. Ma dat wier awer zu dësem Ament nach vill ze fréi a vill ze geféierlech, fënnt d'Maxime Gillen a sengem Commentaire.

Commentaire vum Maxime Gillen

D'Konsequenze vun der Corona-Pandemie si massiv. Fir en Deel vun eis bedeiten déi aktuell Restriktiounen, dass si mussen ëm hir berufflech Existenz fäerten, ma fir eis all bedeiten se an Tëscht enorme Frust. Et ass deemno kee Wonner, dass mir no all Stréihallem gräifen, deen eis de Wee zu méi Fräiheet vläicht kéint opmaachen.

Aktuell an der Diskussioun queesch uechter Europa sinn engersäits e sougenannten Immunitéitsnoweis an anerersäits eng Zort Corona-Impfpass, déi als Konsequenz hätten, dass een zum Beispill erëm dierft reesen oder an de Restaurant goen. Ma béides halen ech fir falsch. Net well ech net selwer endlech all déi Saachen erëm wéilt maachen, ma well et eis eng falsch Sécherheet géif vermëttelen.

Eng falsch Sécherheet, well bis ewell net ofschléissend gekläert ass, ob mir de Virus net awer kënnen an eis hunn an deemno och weiderginn, obscho mir geimpft sinn, respektiv wéi laang esou eng Immunitéit iwwerhaapt unhält.

Derbäi kënnt, dass d'Vaccinen, déi aktuell am Ëmlaf sinn zwar zu deels méi wéi 90 Prozent wierksam sinn. Ma dat si keng 100 Prozent, also bleift bei grousse Gruppe vu Leit, déi ouni Hygiènesmesuren zesummekommen, ëmmer nach e Risiko vun enger Infektioun.

Wéi séier dat ka goen, weisen eis jo rezent Fäll, wou déi nei Coronavirus-Varianten sech an enorm kuerzer Zäit breet gemaach hunn. A wéi geféierlech dat ka ginn, respektiv wéi grouss den Drock doduerch op eis Spideeler ka ginn, hu mir jo leider alleguer déi lescht Méint gesinn.

Derbäi kënnt dass mir aktuell an enger Situatioun sinn, wou einfach net genuch Vaccin do ass. Dat heescht net jiddereen, dee sech wëll impfe loossen, kann dat och maachen. Mir musse waarde bis et eisen Tour ass an dat kann ënner Ëmstänn nach e puer Méint daueren.

Mat méi Fräiheeten, fir déi, déi scho geimpft sinn, géife mir also eng Zwouklassegesellschaft schafen an domat bei enorm ville Leit fir nach méi Frust suergen.

Mat méi Fräiheeten, déi eng Immunitéit géint de Virus hunn, besteet de Risiko, dass Leit sech express ustieche loossen, fir duerno esou en Immunitéitsnoweis kënnen ze kréien. Dass Leit esou reagéieren ass net auszeschléissen a géif si selwer plus jidderee ronderëm engem Risiko aussetzen, dee kéint evitéiert ginn.

Op europäeschem Plang sinn et virop d'Griichen, déi eng Zort europäeschen Impf-Reespass fuerderen, fir esou hirer Tourismusbranche ënnert d'Äerm ze gräifen. Absolut verständlech op där enger Säit, ma och absolut fahrlässeg op där anerer. Grad elo ass et nämlech net fir de Virus a scho guer net fir nei Virus-Mutatiounen och nach queesch duerch all d'Länner ze verbreeden.

Wien den Ament mengt mussen ze verreesen, dee muss wëssen ob et him et wäert ass sech virdrun an duerno testen ze loossen a bei enger Infektioun oder och nëmmen engem Verdacht op eng Infektioun a Quarantän ze goen. Mol dovun ofgesinn, dass een dobäi a Kaf hëlt sech an anerer engem onnéidege Risiko auszesetzen.

En Impfpass, deen engem méi Fräiheete gëtt, wier menger Meenung no einfach dee falsche Message. Ëmmerhin dierft et nach schwéier genuch ginn, fir all deene geimpfte Leit kloer ze maachen, dass si sech och weider un all d'Hygiènesmesurë mussen halen, bis wierklech genuch Leit geimpft gi sinn. Mir hunn deemno nach eng Rei kritesch Méint virun eis an deene vun eis all nach weider enorm Efforte gefrot sinn. E Fräibréif fir e puer Glécklecher ënnert eis wier do definitiv dee falsche Wee.

