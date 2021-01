De besigelte Muechtwiessel an den USA des Woch gouf weltwäit mat Erliichterung opgeholl.

Mee dee neien, ale Mann am Wäissen Haus steet viru groussen Erausfuerderungen – souwuel bannen am Land wéi no baussen – well säi Virgänger him méi wéi e puer kleng Schantercher iwwerlooss huet. Et war en Ofgank an der Schimmt an et ass e Neiufank an der Ongewëssheet. Mee et ass och e Retour bei d’Wourecht. En Tëscheruff vum Petz Bartz. Et waren eng etlech där typesch US-amerikanescher Plattitüden a Wonschgedanken an der Ried vum Joe Biden no der Vereedegung. Et goung ëm en “historeschen Dag vun der Demokratie an der Hoffnung an dem Wëlle vum Vollek". Mee de Wëlle war deen Ament scho fort, ënnerwee a Florida. A grad och dowéinst war déi am Fong banal Ried op eemol frësch a relevant. Well et aor e radikale Broch mat de Ligen, den alternative Fakten, de Konspiratiounen an de lächerlechen Attacken, déi säi Virgänger just 14 Deeg virdrun do vum Stapel gelooss hat.

Vum Biden kann een erwaarden, dass en op d’mannst koherent ass. Et ass erëm en Erwuessenen am Wäissen Haus. Keen, dee sech als Pro-Life ausgëtt, deemno géint Ofdreiwung ass an Euthanasie an awer just nokuckt, wann iwwer 400.000 Bierger an enger Pandemie stierwen. Keen, dee grad am Nixon-Vocabulaire permanent “Law and order” priedegt an dann awer e Mob vun iergefouerten Toperten a selwer-ernannte Verfassungsretter ophetzt, de Kapitol ze stiermen, fir selwer un der Muecht ze bleiwen.

De Jean Asselborn hat an deem Kontext 911 erëm an d’Gespréich bruecht, well et grëffeg kléngt, mee hei koum d’Gefor net vu baussen, wéi deemools, mee vu bannen an am Numm vum President.

An deen Numm, Trump, wäert an d’Zëttär vun der Geschicht agoen, als deen allermannsten an den 232 Joer Geschicht vun de Vereenegte Staaten.

Den Numm Biden awer steet och net automatesch fir d’Weltrettung. Et muss ee sech hidden ze mengen, et wier e Messias. Schonn de Barack Obama hat 2009 e Friddensnobelpräis kritt, obwuel en nach guer näischt gemaach hat. E puer Joer drop – 2013 – ass d’Black Lives Matter-Bewegung entstanen – ënnert engem schwaarze President a grad ënnert dem Biden als Vize deemools.

An et ass een trageschen Ufank vun enger Presidentschaft. Schonn Enn Februar dierften eng hallef Millioun Patienten an den USA duerch COVID-19 gestuerwe sinn.

Mam Transfert vun der Muecht kënnt och den Transfert vun der Responsabilitéit.