E Méindeg gouf de weidere Verlaf vun der Impfcampagne vun der Regierung virgestallt. De Plang steet also.

Mee wat geschitt, wann d’Impfbereetschaft net grouss genuch ass? Soll een iwwert eng Impfflicht diskutéieren? Oder Privileegien fir geimpfte Persounen envisagéieren, fir d’Leit ze motivéieren? De Commentaire dozou vum Monica Camposeo.

Commentaire vum Monica Camposeo

D’Lëtzebuerger Regierung huet sech bis ewell géint eng Impfflicht ausgeschwat. Och den Ethikrot huet scho méi wéi eng Kéier betount, dass op d’Fräiwëllegkeet soll gesat ginn. Ob et dobäi bleift, ka wuel nëmmen d’Entwécklung vun de nächste Méint weisen.

Mee an der Gesellschaft schéngt d’Verzweiflung sou lues méi grouss ze ginn. Duerch d’Impfung gëtt sech e Retour an d’Normalitéit erwaart an d’Angscht, dass sech eventuell net genuch Leit wëllen impfe loossen, steet dëser Hoffnung natierlech am Wee.

Dann héiert een och mol Aussoen wéi “Mee da sollen nëmmen déi geimpfte Leit kënnen an de Kino oder op Concerten goen”. Och am Ausland gi méiglech Zenarioe scho beschwat. Wéi wann ee sech wéilt ofsécheren, falls dat mat der Fräiwëllegkeet net klappt. Mee an enger Gesellschaft, déi bestëmmten humanistesch Prinzippien huet – dat hunn ech op mannst ëmmer geduecht –, kann een dach net, wann et mol net klappt wéi erwaart, einfach den Zwang envisagéieren. Bei der éischter Erausfuerderung gëtt dat, wat an enger pluralistescher a fräier Gesellschaft erreecht gouf a Fro gestallt.

Mir kruten an dëser Pandemie schonn d’Grenze virun der Nues zougemaach. Nach viru kuerzem sinn d'Diskussiounen opkomm, dass Leit, déi net zu Lëtzebuerg wunnen, dach op kee Fall hei dierfe bei de Coiffer kommen.

Meng Opfaassung vun enger toleranter a fräier Gesellschaft fänkt däitlech u Rëss ze kréien. Et ass déi schwéier Balance, tëscht der kollektiver Gesondheet, déi zum Beispill och déi aktuell sanitär Mesuren rechtfäerdegt an op der anerer Säit dem Fundament vun eiser Gesellschaft. Et kann een dat gesinn wéi an enger Bezéiung. Et gi gutt an et gi schlecht Zäiten. Da muss een sech och emol zesummerappen. Mee och schlecht Zäiten legitiméieren net, dass ee bemol ufänkt, sech ze zerklappen.

Natierlech wëll jiddereen esou séier wéi méiglech zeréck an eng onbeschwéiert Normalitéit. Mee dat ass kee Grond, fir iwwer Mëttel nozedenken, déi grondleeënd Prinzippie mat Féiss trëppelen.

Nach sti mir am Ufank vun der “Exit-Strategie”. Nach kënne mir et mat der Fräiwëllegkeet a mat enger gudder Informatiounscampagne packen a virun allem mat Transparenz an Opklärung. Well ni just d’Zil zielt, mee sou kitscheg et kléngt, och de Wee fir dohin.