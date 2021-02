Direkt 2 Messerattacken d'lescht Woch, een Doudegen, e Buschauffer, dee bedreet gouf, op d'mannst 2 Jonker, déi am Spidol behandelt goufen, a Jugendlecher, déi an d'Unisec zu Dräibuer koumen. Et war en traurege Woche-Bilan. E Commentaire iwwert déi schwiereg Situatioun ronderëm de Bouneweger Quartier vum Tim Morizet.

E Commentaire vum Tim Morizet

Wat ass geschitt: Eng gutt Woch ass et elo hier, datt den 18 Joer ale Rafael vun 2 Mannerjärege mat engem Messer attackéiert gouf a seng Blessuren net sollt iwwerliewen. D'Täter ware 15 a 17 Joer al. E klenge Fësch, ënner e puer décken Déieren? Goung et ëm eng Schold – oder eng grav Beleidegung. Op jiddwerfalls kee Grond, fir dës grausam Dot.

Op d'mannst ee vun den Täter war der Police judiciaire schonn duerch e Fall um Kierchbierg bekannt – dëse gouf awer nees vum Untersuchungsriichter fräigelooss. De Jonke vun 18 Joer an den Auteur waren zu Bouneweg am Lycée. Deen drëtte Jonken zu Ettelbréck. E véierte Jugendlechen, dee bis ewell néierens erwäänt gouf, gouf en Dënschdeg den Owend bei der Ausernanersetzung blesséiert an an d'Spidol bruecht. Hie ka mëttlerweil nees an d'Schoul.

D'Virfäll vun der leschter Woch geheie weiderhin eng Rëtsch Froen op. Déi Éischt: Wéi konnt et esou wäit kommen?

Eisen Informatiounen no sinn op d'mannst 3 Proffe mam Auteur vun der Dot, a sengem Lycée bei d'Direktioun gaangen, fir ze mellen, datt de Jong geféierlech wier. Allen 3 wieren ëmgedréint ginn – d'Affär hätt keng Suite kritt. Hei gouf souguer de pedagogeschen Ëmgang mat de Schüler a Fro gestallt.

Och d'Konsequenze vun der Pandemie wieren net ze ënnerschätzen, heescht et bei de Sozialaarbechter um Terrain. E puer Drëpse ginn duer, fir e vollt Faass zum Iwwerlafen ze bréngen. D'Schoul ass extreemst wichteg – et gëtt e Grond, firwat Spezialisten an och en Educatiounsminister soen, d'Schoule mussen opbleiwen – d'Strukturen, den Encadrement, eng deeglech Routine si besonnesch fir Schüler mat Problemer vun extreemster Wichtegkeet. Grad ewéi och d'Aktivitéiten no der Schoul – ewéi de Sport.

D'Politik gëtt sech esou lues bewosst, ewéi schwiereg d'Situatioun WIERKLECH ass – e Saz, deen ech dës Woch e puer Mol vu Leit um Terrain zu Bouneweg a ronderëm d'Land gesot krut. Scho laang géif ee vun der Stater Gemeng aus op déi problematesch Situatioun hiweisen, esou d'Stater Buergermeeschtesch, d'Lydie Polfer, am RTL-Interview dës Woch. Et wéisst ee sech net méi selwer ze hëllefen. Et wier dramatesch, datt esou eppes ewéi zu Bouneweg misst geschéien, fir datt op en Neits Opmierksamkeet op dës Problematik kënnt. Bouneweg wier just d'Spëtzt vum Äisbierg.

Eng Problematik, iwwert déi ee jo aus journalistescher Perspektiv gäre géif méi schwätzen, mee zanter enger Zäitche kritt een als Journalist keen Accord méi vun der Stater Gemeng, fir mat engem Sozialaarbechter op den Terrain ze goen. Fir sech z'informéieren, z'observéieren, ze hannerfroen. Dat obwuel een och vun dëse Leit op d'Stroossen invitéiert gëtt.

Mir brauche keng politesch Elite, déi Decisioune vun uewen erof hëlt, mee eng, déi elo effektiv de Leit um Terrain nolauschtert, déi sech engagéiert an och Drock op déi Acteuren ausüübt, déi sech net oppe genuch weisen, fir e bekannte Problem an d'Hand ze huelen. D'Solutioun zum Problem läit bei de Leit, déi um Terrain schaffen, déi sech all Dag mat dëse Jonke beschäftegen.

Néansmoins, soll e System mat Problemer keng Excuse fir déi grujeleg Dot sinn. Et sief awer drun ze erënneren, datt soulaang keen Urteel gesprach ass, ee soll d'Présemption d'innocence respektéieren.

*Well et aktuell eng "instruction pour homicide volontaire" an dëser Affär gëtt, gouf decidéiert, d'Kommentar-Funktioun bei dësem Artikel net z'aktivéieren. Merci fir Äert Versteesdemech.