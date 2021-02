Den Doud vun engem 18 Joer ale Jong am Zentrum vu Bouneweg,ass kee Fait divers wéi anerer, iwwer deen een einfach esou ewechgeet.

Hei huet e Jugendlechen en aneren esou brutal mat engem Messer attackéiert, datt deen nach op der Plaz gestuerwen ass. E weidere Jonke gouf och "gemessert", wéi déi Jugendlech dat an hirem Langage nennen. E koum an d'Klinick a konnt eng Zäit net an d'Schoul.

Sou en Tëschefall produzéiert Adrenalin. Direkt no der Dot ass en anere Jugendlechen awer net fortgelaf, fir sech ze verstoppen, ma huet de Smartphone aus der Täsch geholl a Biller vu béiden Affer op engem sozialen Netzwierk gepost. Biller, déi massiv ënner Jonken zirkuléieren.

Wéi konnt et sou wäit kommen?

Mir hunn den Dialog mat Jonke gesicht. Dat ass den Ament net einfach. Se fille sech veronséchert. Rendez-vouse ginn ofgesot. De selwechten Auto daucht dacks op der Plaz, wou ee vun hinne gestuerwen ass, op. En Zoufall?

Feststeet: Déi Jonk si schockéiert, datt et sou wäit koum. Egal wat den Ursprong vun där Ausernanersetzung owes am Zentrum vu Bouneweg ass, um Enn ass ee Jugendleche gestuerwen. Ee vun hinnen, dat beweegt se. Zanter Deeg versammele Frënn vum Affer sech Owend fir Owend op der Plaz am Klouschtergaart. Ënner sech, oder och encadréiert vu Streetworker. Et ass hir Manéier, fir de Virfall opzeschaffen.

Ee vun hinnen seet eis: "Et ass den Internet". Et géing hinne jo zanter Méint och kaum eppes anescht bleiwen. Schoul – Video – Dodo. An enger Welt, déi fir eenzeler schonn net ganz ofwiesslungsräich war. Elteren, déi zu 2 schaffe ginn. Familles monoparentales, wou kaum Zäit bleift, sech intensiv mat 3, 4 Kanner ze beschäftegen. An enger Welt, déi ëmmer méi séier dréit.

Sou beschäftege sech déi Jugendlech op hir Manéier. Um Smartphone, op Applikatiounen, déi déi Erwuessen dacks emol net kennen. Fotoen, Videoe gi gedeelt, et gëtt gechatt, an enger virtueller Welt, an där et och emol zu Exzesser kënnt. Där Verbaler. Heiansdo och méi, zum Beispill sexueller Natur, mee wuel op Distanz. Rieds geet vu Cyber-Mobbing. E Begrëff, hanner deem sech eng batter Realitéit verstoppt, dat soen net d'Journalisten, dat soen d'Sozialaarbechter vum Terrain, Psychologen, déi sech am Alldag mat de Jugendlechen an hirer Welt beschäftegen. En Alldag, dee vill ze dacks laanscht d'Elteren lafe géif, well Jonker net onbedéngt spontan mat hiren Eltere schwätzen. Well Elteren am Alldag och net onbedéngt d'Zäit hunn, fir sech a Rou mat hire Kanner op de Kannapee ze setzen, fir sou Themen unzeschwätzen. An dat zitt sech duerch all sozial Schichten.

Verherrlecht géif och, vun eenzele Jonken, d'Rapper-Zeen. Déi Lëtzebuerger Zeen awer net just. Mat aggressiven Texter, déi Alkohol, Zigaretten, Gras oder anescht "Weed" verherrlechen. Cool drop sinn, ass In. Dealen, Gewalt, Sex gi banaliséiert, déck Autoe verherrlecht. "F** deng Frëndinnen". Eng machistesch Welt gëtt duergestallt. "Gëss de domm, Zack Bludderguss." D'Police gëtt zum Feindbild. "F** de Rechtsstaat". Texter, eng Zeen, déi méi Afloss op déi Jonk huet wéi geduecht. En Educateur ass formell: "Kuckt ronderëm iech, wéi déi Jonk zum Deel ugedoe sinn. Kuckt de Rapper hir Videoen."

Elementer, Deel-Äntwerten op d'Fro: Wéi konnt et sou wäit kommen?

D'Pandemie géif déi scho ganz komplex Situatioun op kee Fall vereinfachen. Jonker, déi schonn um Bord vun der Rupture mat der Schoul sinn, ginn aus dem Rhythmus gerappt. D'Stonnen un Homeschooling géife fir eenzeler séier zu Video- an Chat-Stonnen. Stonnen, Deeg um Smartphone, wou sech Frustratioun agresséiert opbaue géifen. Iwwerdeems Oflenkunge wéi Sport, Kino, Jugendhaus ewech falen. "Wat bleift eis nach?", freet e Jugendlechen. "Ech sollt de Summer ënner anerem mam Affer op en Open-Air-Festival. E gouf ofgesot." Elo ass et ze spéit. Se wäerten ni méi zesummen enzwousch hifueren.

Et ass den Ament, sech als Gesellschaft déi Fro ze stellen. Jidder eenzele ka reagéieren. Säi Bausteen derzou bäidroen, datt et villäicht net méi sou wäit kënnt. Net ewechkucken, esou wéi Erwuessener et deen Dënschdeg Owend zu Bouneweg gemaach hätten, sou Jonker. Erwuessener, déi laanscht gaange wieren, e Bléck op d'Affer gehäit hätten a weider gaange wieren. Och dat huet Jugendlecher schockéiert.