Elo gëtt dann awer kee Futtball dëse Weekend bei eis am Land gespillt. Dat huet d'Federatioun matgedeelt. Wat an de leschten 48 Stonne geschitt ass, dat ass een eenzegt Trauerspill. Dozou een Tëscheruff vum Rich Simon.

Tëscheruff vum Rich Simon

De Futtball huet decidéiert, keng Schnelltester ze maachen. Dat ass dee Saz, deen ee queesch duerch d'Land den Ament héiert.



Mee, wien ass de Futtball? Ass et d'FLF, also d'Federatioun? Oder d'LFL, déi Lëtzebuerger Football Ligue? An deem heite Fall ass et d'LFL.

An där sinn d'Veräiner aus der ieweschter Spillklass. Déi Divisioun, déi dëse Weekend nees hätt dierfte spillen. D'LFL hat sech bei hirer Grënnung 2015 ënnert anerem op de Fändel geschriwwen, fir déi iewescht Divisioun ze Perfektionéieren a se och méi professionell ze maachen. Dat huet deemools alles ganz gutt geklongen. Skeptiker hunn awer vun enger Doutgebuert geschwat.

An deene 6 Joer wou et d'LFL gëtt, kann een als neutralen Observateur net feststellen, dass sech konkret soll eppes verbessert hunn. D'LFL wollt méi Matsproocherecht kréien. Esou wéi dat a grousse Ligaen de Fall ass: Bundesliga an Däitschland, Ligue 1 a Frankräich an esou weider. D'LFL huet dann och an de leschte Jore reegelméisseg probéiert, der FLF d'Stier ze bidden. Elo ass si géint de Sportminister gaangen, well deen huet Schnelltester net obligatoresch gemaach, mee just eng Recommandatioun ausgeschwat.

Fakt ass effektiv, dass déi Schnelltester net 100-prozenteg sinn. Dat ass awer keen Argument, fir op si ze verzichten. Dat ass esou, wéi wann ee sech net traut, mam Vëlo ze pedalléieren, well d'Kette jo kéint futti fueren.

D'LFL huet sech elo mam Sportminister ugeluecht a si geet als grousse Verléier vum Terrain. Den Dan Kersch wäert d'Tester obligatoresch maachen. Dat eenzegt wat d'LFL mat hirer Decisioun erreecht huet, ass een immensen Imageverloscht fir de Futtball bei eis am Land. Vum Professionellen, wat ee sech viru 6 Joer op de Fändel geschriwwen hat, ass ee Liichtjoren ewech.

An Zäite vu Videokonferenze kéinten d'Handball-, d'Basket- an d'Volleyballfederatioun een online Workshop fir d'Lëtzebuerger Football Ligue organiséieren, fir hir ze weisen, wéi een eng gutt a glafwierdeg Kommunikatiounspolitik mécht.

D'Futtballfederatioun géif et bestëmmt freeën.