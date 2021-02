Zanter gëschter steet Lëtzebuerg am Kader vun den #Openlux Recherchen op en Neits als Steieroase international an engem schlechte Liicht.

Asiichteg weist sech d'Regierung an och d'Finanzplaz éischter wéineg. A fir dann nach d'Kiischt op de Kuch ze setzen, gouf de Moien eng „Luxembourg Sustainable Finance Strategy“ presentéiert, wou et drëm geet, d'Finanzplaz am Beräich vun den nohaltege Finanzen ze stäerken. Eng Online-Pressekonferenz, déi op en Neits weist, wéi een hei am Land mat der Press a mat de Medien am Allgemengen ëmgeet, Annick Goerens.

De Commentaire vum Annick Goerens



Eng komplett Farce. Dat ass dat Eenzegt, wat een zu dëser Pressekonferenz ka soen, wou kritesch Froe konsequent ignoréiert goufen an alles gestallt war – wéi am Theater. Organiséiert gouf dës Online-Pressekonferenz vun der LSFI, der Luxembourg Sustainable Finance Initiative déi am Januar zejoert vun der Regierung, dem Nohaltegkeetsrot a Luxembourg for Finance gegrënnt gouf.

Et ginn also Steiergelder an dës Regierungs-Initiativ gepompelt. Deemno misst een dovun ausgoen, dass d'Medien dierfen een Abléck kréien, wat dat genee ass an och kritesch Froen zum Sujet stellen. Mee et gouf alles an enger Zort By-Pass organiséiert, dass näischt geschitt, wat eventuell kéint fir penibel Schwieregkeete suergen. Mir goufen als Medien also op en Neits geschéckt contournéiert.

D'Pressekonferenz ass online - ouni Informatiounen, wien a wéi vill Leit nolauschteren. Journaliste konnten hir Froe just online eraschécken... domadder kéinte mer mol definitiv net nohaken, wann d'Ministeren eise Froen auswäichen an ëm de Bräi schwätzen.

Et war an enger Zort Online-Studio mat engem Moderateur vu Luxembourg for Finance, keng neutral Instanz also. Donieft stoungen dann ënner anerem d'Ministeren Dieschbourg a Gramegna.

Et géing ee jo mengen, dass een Dag no neie Revelatiounen iwwert lugubre Firmen, déi sech hei am Land etabléiert hunn, op d'mannst ee Wuert am Ufank géing iwwer #Openlux verluer ginn.

Glat a guer näischt. Ok... wa si net vu sech aus driwwer schwätzen, da stellen mir op d'mannst e puer Froen. Weder déi vun mengem Redaktiounskolleeg, nach vu mir selwer koumen drun.

Dofir awer zum gréissten Deel Froen déi wuel am Viraus vum Staff preparéiert waren. Hei zwee Beispiller:

„The first question would be : what is the difference between the Luxembourg Sustainable Finance Roadmap and the Luxembourg Sustainable Finance Strategy?“

„What is the single biggest barrier to scaling up sustainable finance and how do you plan to address it through LSFI.“

Dotëscht sollt da wuel och eng ...naja... nenne mer et kritesch Fro gestallt ginn, iwwer eng Kritik, déi Greenpeace zu dëser nohalteger Finanz-Strategie geäussert huet. De Minister Gramegna huet sech natierlech iwwer Kritik gefreet an da mat Net-Versteesdemech geäntwert... do ass dann och keen, deen nohaakt. Dat ass einfach.

Et gouf dann och net den Numm genannt vun der Persoun, déi d'Fro gestallt huet - how convenient - nach déi vum Medium - wéi dat normalerweis misst gemaach ginn, am Sënn vun der Transparenz. Et war penibel, dem Theaterstéck nozekucken.

Mat esou Pressekonferenze verléiert een Zäit. Zäit, déi een dacks net huet an déi awer gebraucht gëtt, fir eis journalistesch Aarbecht kënnen ze maachen: nolauschteren, analyséieren, Froen stellen.

Zanter dem Ufank vun der Pandemie huet sech den Trend vum By-Pass vun de Medien nach verstäerkt, wéi och de President vum Presserot Jean-Lou Siweck an eiser Emissioun Background leschte Samschdeg festgestallt huet. D'Regierung an och aner Entitéite versichen d'Informatiounen an domadder och déi ëffentlech Meenung ze kontrolléieren.

Dat hei si just „kleng Bagatellen“, jo... , mee een Dag no OpenLux wier vläicht eng méi pro-aktiv Demarche vis a vis vun der Press z'erwaarde gewiescht.