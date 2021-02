Souwuel d'Monica Semedo, wéi och d'DP hu sécherlech Interêt drun, datt d'Mobbing-Affär séier nees aus der Aktualitéit verschwënnt. De Pit Everling stéiert sech awer drun, datt hei Gras soll driwwer wuessen, ouni datt d'Wouerecht raus koum.

De Commentaire vum Pit Everling

Zwou grouss Froe bleiwen onbeäntwert. Déi éischt: wat ass iwwerhaapt geschitt? Dat ass nach ëmmer net bekannt.

Lo kann ee soen, de Grand Public muss net alles wëssen, de Shitstorm um Internet ass wéi ëmmer virprogramméiert.

Hei geet et awer ëm eng gewielte Volleksvertriederin, déi Lëtzebuerg am EU-Parlament representéiert. De Wieler hätt also schonn d'Wouerecht verdéngt, oder?

Virop ass et scho mol ganz apaart, datt d'Europaparlament iwwert sech selwer riicht an dann och nach total intransparent.

"Ech kann aus rechtleche Grënn keng Detailer soen zu deem wat geschitt ass", sot d'Monica Semedo dës Woch am RTL-Interview. Ou? Et leeft dach keng Geriichtsprozedur, oder si mer do falsch informéiert? Déi Enquête am Parlament ass dach ofgeschloss?

De Rapport am Europaparlament ass vläicht geheim, mä heescht dat, datt d'Monica Semedo net iwwert sech selwer däerf schwätzen? Et verlaangt jo keen, datt Nimm genannt ginn an datt si misst bis an de leschten Detail goen.

Wéi schlëmm waren d'Faite wierklech? Well d'Kaarten net op den Dësch geluecht ginn, kann de Wieler sech kee Bild maachen an och net driwwer jugéieren, ob et ubruecht ass, datt d'Monica Semedo hiert Mandat wëll fäerdeg maachen.

Déi zweet grouss Fro ass déi, wat huet d'DP wéini gewosst?

Am aktuelle Rousekrich huet d'Monica Semedo et sech net huele gelooss, fir der Ëffentlechkeet matzedeelen, datt si d'DP-Responsabel scho viru ronn engem Joer an d'Bild gesat huet. D'Partei-Presidentin Corinne Cahen seet, si wier eréischt am Dezember 2020 informéiert ginn. Tjo, do geet leider eppes net op. Wie seet dann lo hei d'Wouerecht?

Datt der DP hir Kommunikatioun an dësem Dossier net déi bescht war gouf scho vill kommentéiert. Zënter Jore kréien déi Blo vun enger Communicationsboîte geroden, datt een a kriddelege Situatiounen am beschten de Mond hält. Fräi nom Motto: Iergendwann hunn d'Leit dat scho vergiess...

Dat ass zwar clever, awer einfach ze duerchkucken. An dëser Situatioun war et falsch an et behält een d'Impressioun, wéi wann dat Ganzt hätt sollen ënnert den Teppech gekiert ginn.

Eppes hunn d'Monica Semedo an d'DP wuel gemeinsam. Si schéngen Interêt drun ze hunn, datt d'Wouerecht och ënnert deem Teppech bleift. Abee, sou dauert dann awer vläicht méi laang bis Gras driwwer gewuess ass.

Nach eppes hunn d'Monica Semedo an d'DP no der Scheedung op alle Fall gemeinsam.De politesche Schued ass do. Déi politesch Karriär vun der Monica Semedo ass nom Enn vum Mandat warscheinlech fäerdeg. An déi Liberal Partei, déi sech eigentlech op héijen Zoustëmmungswäerter ausroue kéint, krut en onnéidege Knacks.