Dräi Membere vum Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman hu sech géint de Coronavirus impfe gelooss, obwuel et net un hirem Tour war. Dat hat de Radio 100,7 d'lescht Woch gemellt. Zanter e Méindeg sinn d'Diskussiounen awer nees opgeflaamt, well d'Spideeler Recommandatioune vun der Santé kritt hätten, wie si wéini ze impfen hunn. D'Verwaltungsréit wären NET prioritär. Deemno hu sech d'Hôpitaux Robert Schuman iwwer d'Recommandatiounen ewechgesat, wéi se hir Presidence de 15. Januar geimpft hunn. Engersäits geet et hei ëm schlecht Kommunikatioun, anerersäits ëm eng Fro vu Privileeg, fënnt d'Annick Goerens an engem Commentaire.

Commentaire vum Annick Goerens

„All animals are equal, but some animals are more equal than others“. Dat hat den George Orwell schonn 1945 a sengem Roman „Animal Farm“ geschriwwen a bezitt sech op eng Hypokrisie vun der Muecht.

D'Gesellschaft kritt ëmmer gesot, dass all d'Bierger gläich sinn, ma eng kleng Elite huet dann awer ëmmer méi Privileegien a Pouvoir wéi de Gros vun de Leit.

An dëser Lëtzebuerger Diskussioun iwwert "Impfdrängler" ass dëst Zitat natierlech iwwerspëtzt... an awer. Hätten déi 3 Häre Schiltz, Seywert a Wurth aus der Presidence vum Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman et net besser gewosst? Oder gëtt et einfach eng gewëssen Arroganz a verschiddene Kreesser, dass souwisou all Stuerm am Endeffekt am Waasserglas ass, de Medien-Zyklus sou séier virun dréint, dass souwisou geschwënn all Polemik vergiess ass, den nächste Skandal steet virun der Dir?

Et hätt ee weder schrëftlech, nach mëndlech a weder vun der Santé, nach vun der Spidolsfederatioun FHL Recommandatioune kritt, sot de Generaldirekter vun den HRS Claude Schummer am RTL-Interview. D'Santé seet awer, dass d'Informatiounen erausgaange wieren.

Eng Saach ass sécher: et goufe Problemer an der Kommunikatioun tëscht der Santé an de Spideeler an och e Manque un Informatiounen am Virfeld säitens der Santé, wat d'Impfcampagne ugeet. Dat weist sech, well am Endeffekt all Spidol seng eegen Zëppche gekacht huet an een eegenen Impf-Plang opgestallt huet. Ob dat gutt oder schlecht ass, ass net u mir ze beurteelen.

Mee trotz allem ass et weder de Responsabelen am Nordspidol, am Chem oder am Stater CHL oder dem CGDIS iwwerhaapt an de Sënn komm, hir Presidence vun de Verwaltungsréit ze impfen.

An dann och nach mam extreem schwaachen Argument „se wäre vill um Terrain“ a se wären néideg, fir "business continuity" ze garantéieren, wéi de Claude Schummer et formuléiert huet. Ech gesi kee vun deenen 3 Häre Schiltz, Wurth a Seywert e Spidolszëmmer botzen oder engem Patient e Baxter setzen. Déi 3 hunn nämlech d'Méiglechkeet, hir Aufgaben, déi ech net als manner wichteg wëll definéieren, online via Zoom/Teams oder aner Video-Plattformen ofzehalen. A wann een dann op der anerer Säit héiert, dass d'Botzpersonal an Alters- an Fleegeheemer, déi am Fréijoer zejoert nach "als system-relevant" gelueft goufen, net prioritär geimpft ginn, mam Argument vun der Regierung, dass duerch e Manque u Vaccin an den Heemer kee Personal vun Drëttfirme geimpft gëtt.... jee da mierken ech... some animals are more equal than others.