Den nächste Weekend begleed eis d'Präsenz vum Coronavirus genee ee Joer laang. 12 Méint, déi sech wéi dat duebelt ugefillt hunn, mat méi Déifte wéi Héichten a genee esou engem Op an Of an de politeschen Decisiounen. Déi sozial Kollateralschied fir eis Gesellschaft sinn enorm. De Roy Grotz plädéiert fir Zukunftsperspektiven, ouni déi mer et net packen...

Commentaire vum Roy Grotz

...net iwwert de Pandemie-Bierg packen oder och de Marathon net packen, deen - bedéngt duerch déi nei Souchen - inevitabel op eng drëtt Well zousteiert. D'Ouschtervakanz dierften dann och nees déi Privilegéiert am Ausland verbréngen. De "Bleif Doheem" gëllt fir déi, déi et sech net leeschte kënnen, den Tapéitewiessel duerchzezéien, oder awer fir déi, déi sech un d'Reegelen halen an domat den Ustiechungsrisiko kleng halen.

Jidderee muss fir sech no engem Joer Corona wëssen, datt säin egoistescht oder awer solidarescht Handelen am Klengen zum grousse Ganze vum Verlaf bäidréit an do plädéieren ech kloer, vue de Vaccinatiouns-Schleeken-Tempo, fir sech nach weider ze packen an d'Restriktiounen a Kaf ze huelen, och wa mer all midd sinn a fir vill nieft de finanzielle Suergen och eng mental Kris spillt.

Genee esou kloer fuerderen ech awer d'Politiker op, d'Wäitsiicht ze hunn, an eis Perspektiven a Form vun enger Strategie, engem Etappeplang ze ginn, fir ze wëssen, un Hand vu wéi engem Zesummespill vu Covid-Tauxen a Berechnungen zu wéi engem Datum selektiv zum Beispill nees Secteuren opginn, Restriktioune falen oder awer d'onséileg Spärstonn méi souple gemaach gëtt.

D'Zil muss natierlech eng méiglechst niddreg Inzidenz sinn, woubäi d'Null wuel Illusioun ass.

D'Zil muss awer och heeschen, d'Motivatioun vun de Leit héichzehalen, well wann d'Onzefriddenheet iwwert d'Virschrëften Iwwerhand hëlt - an an där Spiral si mer matzendran - da gëtt sech express un näischt méi gehalen - an da gi mer zum Deel vum Probleem, net der Léisung.

Och en etappeweist Opmaache vu Bistroen a Restaurante muss dach absolut méiglech sinn, natierlech gekoppelt u streng Reegelen, konsequent Strofen a limitéiertem Accès, zum Beispill de Mëttesdësch nees zouloossen. Mä eis Gesellschaft ass komplex gestréckt, an duerfir mussen esou Decisiounen a Mesuren och erkläert, novollzunn, kommunizéiert, justifiéiert an deemno wéi no-ajustéiert ginn.

All Ouverture muss och duerch séier Spaut- oder Guergeltester begleet ginn, déi Infektiounskette fréi entdecken a briechen hëllefen. An dës Tester musse genee esou einfach accessibel ginn, wéi Masken, Desinfectanten oder d'Vaccinen. Soss gëtt sech nees virgedréckt, wat zu verständlechem Ierger féiert. D'Leit hunn net gären, wa sech anerer mengen iwwert alles ewech ze setzen a "profiteur" spillen, dat gëtt net sou séier vergiess.

Et gëllt elo weider voll konzentréiert ze bleiwen, fir herno nees kënne vu Fräiheeten ze profitéieren, dann, wa fréistens am Summer den Effekt vun den Impfunge spillt. Et ass un der Politik eis all Grënn fir dës Motivatioun a géint all Polariséierung ze liwweren.