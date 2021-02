D'Invitatioun fir d'Pressekonferenz ass den Donneschdeg de Moie kuerzfristeg komm. Nodeems mir an och déi aner Kolleege vun der Press an de leschten Deeg ëmmer nees Reaktiounen an Erklärunge vun de Concernéierte selwer zu hirem Verhale gefrot hunn. Nodeems d'Reprochen ëmmer méi grav an d'Kritik och vun der Politik ëmmer méi haart gouf, gouf et u sech nëmmen eng adequat Reaktioun. De Jean-Louis Schiltz huet den Donneschdeg de Moien awer gewisen, wéi ee mat enger Pressekonferenz alles just nach schlëmmer maache kann, fënnt d'Claude Zeimetz an engem Tëscheruff.

Tëscheruff vum Claude Zeimetz

Nee mat enger Demissioun hat ech effektiv och net gerechent. Duerfir hat d'Gesondheetsministesch, fir déi déi ganz Affär an de luesen Impf-Rhythmus hei am Land och penibel ass, ze séier gesot, fir si wier den Dossier clôturéiert.

Wa scho keng perséinlech Konsequenze gezu ginn, dann hätt ee sech awer op d'mannst den Donneschdeg de Moie kënnen eng Entschëllegung erwaarden. Ma zu där huet sech kee vun de Vertrieder vun den Hôpitaux Robert Schuman, mol net op Nofro hin a mol net hallefhäerzeg gemengt, hiräisse gelooss. Bescheidenheet an en Ageständnis, datt ee mat senger Impfung zu deem fréien Zäitpunkt dernieft louch a vill Leit virun de Kapp gestouss huet, geet anescht. Vu Fangerspëtzegefill an dëser delikater Situatioun net ze schwätzen, an där nach ëmmer vill eeler a vulnerabel Leit op en Impfstoff waarden, déi si virun engem schwéiere vläicht déidleche Verlaf schütze géif.

Souguer dem fréieren CSV-Kommunikatiounsminister seng Parteikolleegin Martine Hansen sot eis géintiwwer, jiddereen, dee bei de Vaccinen Abus géif bedreiwen, misst fatzeg bestrooft ginn, well och si hat erkannt, datt een net acceptéiere kann, datt sech virgedréckt gëtt. Mä de Jean-Louis Schiltz verbitt sech, Lektiounen an Anstand a Moral ze kréien, besonnesch net vu jonken, quirrelegen an dynamesche Leit. Wou kéime mer dann och hin? Sou kënnen nëmme Leit reagéieren, déi sech als ganz wichteg empfannen, komplett am Recht a sech vun der Press an der Ëffentlechkeet ongerecht behandelt fillen. Vill méi sollten d'Vertrieder vun der Press vum Maître Schiltz en Donneschdeg eng Lektioun kréien a Punkto Systemrelevanz a juristescher Haftbarkeet vun engem Spidolsverwaltungsrot. Et hat ee scho bal den Androck, de Spidolsbetrib wier zesummegebrach, wann déi dräi Verwaltungsrotsmemberen net op der Impflëscht gestanen hätten. Dobäi bleift ze beweisen, wéi dacks déi dräi dann och wierklech um Terrain waren an et bleift nach ëmmer de leschte Beweis ze bréngen, datt eng Corona-Impfung och effektiv d'Iwwerdroung vun der Krankheet stoppt.

Ouni Mask an ouni Ofstand huet souwisou keen den Ament sech an engem Spidol oder soss enzwousch ze beweegen. An dann hunn d'Spideeler jo och nach Schnelltester zur Verfügung. Jee et hätt een och ouni Vaccin vill Precautioune kënnen huelen. Ech wëll hei mol net a Fro stellen, datt d'Membere vun engem Spidolsverwaltungsrot solle geimpft ginn. Dat ass duerchaus legitim, mä dann awer wierklech als Allerlescht an der Rei a wannechgelift am Respekt vun de Consignë vun der Santé. Dat wier esou gewiescht, et hätt ee kengem Impfstoff ewechgeholl, huet de Jean-Louis Schiltz sech den Donneschdeg de Moien erkläert, mä d'Aart a Weis, wéi ee bei der Prestatioun den Donneschdeg de Moien opgetrueden ass, léisst awer déif blécken.

Wat bleift, ass e ganz battere Nogeschmaach an d'Confirmatioun vun engem Gefill, datt hei wuel Verschiddener an anere Sphären ënnerwee sinn.