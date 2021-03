2021 steet wuel am Zeeche vum Corona-Vaccin. Den ëffentlechen Discours dréint sech grad dorëm, a wéi engem Land scho méi Leit geimpft gouf, firwat sech verschidde Leit net mam AstraZeneca wëllen impfe loossen a wisou et net méi séier geet. Verständlech, mee och elitär Froen, fënnt d’Monica Camposeo a sengem Commentaire vun e Méindeg.

De Commentaire vum Monica Camposeo

D’Reiefolleg an där d’Leit mat den disponibelen Dosissen u Vaccin solle geimpft ginn, hu mir mëttlerweil erop an erof declinéiert. De Fall vum Verwaltungsrot vun den Hopitaux Robert Schuman huet nach weider Ueleg an d’Feier geschott. Dass doriwwer geschwat gëtt, ass sécherlech richteg a noutwenneg.

Wann een awer bedenkt, dass ronderëm dräi Impfdosissen dee Lëtzebuerger Impfskandal gewuess ass, wärend Millioune Leit weltwäit guer keen Accès zu Impfstoff hunn, ass déi ganz Diskussioun dann awer zimmlech absurd.

Um afrikanesche Kontinent kann een d’Länner, déi schonn ugefaangen hu mat impfen, praktesch un zwou Hänn ofzielen. [Fir online: https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/]

An do wou Vaccin disponibel ass, ginn et esou wéineg Dosissen, dass et nëmme lues weidergeet. Net dat wat mir hei lues nennen..., mä richteg lues. Huele mer zum Beispill Südafrika, wou jo bekanntlech eng méi ustiechend Mutatioun ënnerwee ass. Am Interessi vun enger globaliséierter Welt wier et dach fir jidderee gutt, wann hei méi séier kéint geimpft ginn.

Ma a Südafrika konnten awer bis ewell nëmmen 0,11% vun der Populatioun eng Sprëtz kréien. Am Verglach: Zu Lëtzebuerg, Stand leschten Donneschden, sinn 1,6% vun de Leit mat den zwou Dosisse geimpft ginn, 4,2% kruten ëmmerhi schonn eng éischt Dosis. Dobäi kënnt, dass Südafrika aktuell just mam Vaccin vun Johnson & Johnson impfe kann, an dat och nëmmen am Kader vun enger Autorisatiouns-Etüd. Ëmmerhi brauch ee mat dësem Produit awer just eng Dosis.

Dass eng héich Demande a Problemer an der Produktioun zu Liwwer-Enkpäss féiere kënnen, huet och d’EU schonn erlieft. Do kann ee sech da nëmme virstellen, wéi schwéier et fir Länner mat manner Moyenen ass, iwwerhaapt un Vaccinen ze kommen.

De südafrikanesche President Ramaphosa huet dofir schonn ugangs Februar gefuerdert, dass et soll méiglech sinn, Impfstoff um afrikanesche Kontinent ze produzéieren. Dofir misst awer de Patentschutz bei Corona-Vaccinen annuléiert ginn. De Problem ass nämlech, dass de Vaccin fir afrikanesch Länner riskéiert méi deier ze sinn, well en ebe wäit fort produzéiert gëtt.

Et ginn den Ament zwar scho vereenzelt Collaboratiounen, fir d’Produktioun vum Impfstoff net just a räiche Länner op der nërdlecher Hallefkugel ze konzentréieren. De Serum Institute of India produzéiert zum Beispill den AstraZeneca-Vaccin mat enger sougenannter Nout-Autorisatioun. Dat gouf am Kader vum Covax-Programm ausgehandelt. Duerch dës Initiative vun der UNO soll déi weltwäit gerecht Verdeelung vum Corona-Impfstoff garantéiert ginn. Ma déi Rechnung schéngt awer net ganz opgaangen ze sinn, well d’Angscht ëm déi eege Populatioun dann awer méi grouss war. Méi räich Länner hunn nieft Covax nach selwer mat Pharmakonzerner verhandelt. Mam Resultat, dass 90% vun de Corona-Impfunge bis ugangs Februar u räich Länner gaange waren, dat hat d’WHO virun engem Mount festgehalen. Et sinn zwar Suen an de Covax-Programm gefloss, ma wann et keng Dosissen ze kafe gëtt, well dës schonn ofkaaft goufen, hëllefe gutt gemengte Spenden och net vill.

Dobäi kommen am Drama ëm de Vaccin nach geopolitesch Interessien, déi iergendwou tëscht clever an absolut onmoralesch anzeuerdne sinn. Do kann da jiddereen sech seng eege Meenung maachen, wann Israel fir d’Fräiloossung vun enger Israelin, déi zu Damaskus festgehale gouf, Syrien d’Finanzéierung vum Impfstoff versprécht. Am Deal mat involvéiert war Russland. De Vaccin dee vun Israel fir Syrien kaf gouf, ass och nëmme ganz zoufällegerweis de Sputnik V.

Am Endeffekt schéngt et also esou ze goen ewéi ëmmer, e puer räich Länner räissen sech de Vaccin ënnert de Nol, promouvéieren awer an der Ëffentlechkeet déi grouss Solidaritéit mat Initiativen, déi gutt kléngen. A wie manner Moyenen huet, ka kucken, dass en eens gëtt.

Ech froe mech just, wat dat an enger globaliséierter Welt an der Méiglechkeet vun ëmmer neie Mutatioune soll bréngen, aus enger Pandemie eng Epidemie ze maachen.

Lo kann een natierlech soen "esou funktionéiert eis Welt eben". Wann een awer e bëssen driwwer nodenkt, ass dat am Fong den eigentlechen Impfskandal.