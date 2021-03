Den neien nationale Futtball- a Rugbystadion op der Cloche d'Or ass nach ëmmer net fäerdeg. Souguer déi gréissten Optimisten doe sech den Ament schwéier, fir d'Virfreed grouss ze halen an op eng Ouverture an den nächste Méint ze hoffen.

Tëscheruff vum Jeff Kettenmeyer

Wann et net sou traureg wier, kéint ee bal driwwer laachen. Den éischte Match, deen am neie Stade de Luxembourg den Ament zanter Méint gespillt gëtt, ass een eenzegt d'Trauerspill. Beim Spuetestéch, den 18. September 2017 ass ee vun enger Bauzäit vun 2 Joer ausgaangen, sou datt Enn 2019 hätte kéinten dra gespillt ginn. Elo si mir, Covid-19-Excuse inclus, Mäerz 2021 an et waart een eigentlech just drop, fir an e puer Wochen nees ze héieren, datt et och fir de Futtball-Lännermatch am Juni net wäert klappen. Op alle Fall gëtt een d'Gefill net lass, datt d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Méindeg am Gemengerot schonns liicht den Terrain preparéiert huet, andeems si ënnert anerem de Problem vum informatesche Reseau an d'Vitrinn gestallt huet.

Zanter Méint ass d'Thema Stadion um Knuedler een No Go an et schéngt, wéi wa bei all Nofro vu Journalisten, Responsabeler oder och Politiker d'Alarmklacken an der Stater Märei géife lauden. De Stadion, virop well de Futtball hei am Land polariséiert, hat vun Ufank u seng Géigner. De Problem ass, datt souguer all déi Leit, déi sech op déi nei Arena freeën, an dat sinn der vill, just nach de Kapp rëselen. Iwwert wäit Strecken ass de Bau vum Stadion op der Cloche d'Or een organisatorescht, kommunikatiivt an och deelweis politescht Versoen. Nieft der laanger Bauzäit vum Stadion bleift och nach ëmmer d'Fro vum finale Präis.

Als Rappell am Ufank ass ee vu 35 Milliounen Euro ausgaangen, du waren et der 65 an zanter Mëtt 2019 knapp 77 Milliounen Euro. Ob dat de Fin Mot ass? Mol kucken...

D'Lydie Polfer sot e Méindeg am Gemengerot och, datt, wann alles bis ofgeschloss ass an déi genee Analyse vun de Feeler gemaach gouf, Responsabilitéite wäerte geholl ginn. Ma héich Zäit ass et op alle Fall.

Fir eppes kloer ze stellen, Lëtzebuerg brauch dee Stadion a wann e bis fäerdeg ass, wäerte souwuel de Futtball wéi och de Rugby enorm dovu profitéieren. Mä d'Vitesse bis dohi léisst ellen ze wënschen iwwereg. Paradox, datt grad eng Autobunn niewendrun ass.