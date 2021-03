D'Europäesch Unioun huet de Kaf vu Vaccine verbockt an dat och zouginn. Lëtzebuerg huet aus enger schlechter Ausgangsbasis eraus duerno och net geglänzt, fir et fein auszedrécken. D'Covid-Restriktioune ginn elo bis den 2. Abrëll verlängert. Ouni eng Minutt ze verléieren, missten d'Restriktiounen iwwerschafft ginn an d'Impfcampagne op Volltoure kommen. Am Abrëll mussen da Lockerunge kommen, sou de François Aulner an dësem Commentaire.

Commentaire vum François Aulner

Hätt d'Regierung eng Impfcampagne organiséiert, déi enger Krisesituatioun wierdeg wier, da kéint een elo scho bal sécher sinn, datt am Abrëll Lockerunge kommen. Se huet d'Chance verpasst. De Ras-le-bol wiisst. An dat ass novollzéibar.

Fir unzefänken, gëtt Weekends net geimpft. Wa geimpft gouf, dann net ganz prioritär déi eeler Leit oder Kriibspatienten, mee och administrativ Servicer vu Spideeler. Wa Leit am ganz héijen Alter eng Invitatioun kruten, ass iwwerdeems net gewosst, wéi vill domadder net eens gi sinn a kee Rendez-vous geholl hunn. Wier een ewéi an enger Kris virgaangen, dann hätt een déi Concernéiert méi proaktiv demarchéiert, bësse wéi d'Scouten, wéi se fir eeler Leit akafe gaange sinn. Vun engem gréngen Impfpass, wann et dee lo géing ginn, kéint just eng kleng Partie vun der Populatioun profitéieren, dorënner 3 oder 4 (oder méi) privilegiéiert Membere vu Verwaltungsréit.

Wéinst deem Manktem u Sënn fir Urgencen, wéinst dësem Echec a wéinst dem Ongerechtegkeetsgefill, dat d’Gesellschaft an dëser Kris permanent op allen Niveaue begleet huet, schmëlzt d’Acceptanz fir Restriktiounen wéi Schnéi an der Sonn.

Inkoherenz an Ongerechtegkeet

Ee weidere Grond, firwat d’Acceptanz an ergo d'Effikassitéit vun de Mesuren ofhëlt, ass, datt mat all Dag ënner Restriktiounen d'Laangzäit-negativ-Effeten op grouss Deeler vun der Populatioun méi spierbar ginn. Eeler Leit riskéieren awer hir lescht Momenter op der Welt isoléiert ze verbréngen. Jonk Leit mussen op en normale Start an hir Karriär an op eng vun de schéinsten Zäiten am Liewe verzichten. Och déi Laangzäit-negativen-Effete vun den aktuell verwurrelte Covid-Mesuren op d'Moral, d'Santé mentale, d'Educatioun oder natierlech d'Ekonomie riskéieren deier ze ginn. Net just finanziell.

Op all d'Inkoherenzen, déi et bei de Mesuren dann och dach ginn, sinn d'Regierung an d'Regierungsdeputéiert an der Chamber knapps, wa guer net agaangen. Huet d'Ausgangsspär um 21 Auer wuel nach vill Leit decouragéiert, iwwerhaapt owes eppes ze plangen, sou hunn eng sëlleg Leit bei der Ausgangsspär um 23 Auer Alternativen entwéckelt, renne just eben da kuerz virun 23 Auer séier heem. Doheem kënne Leit sech iwweregens all Dag an der Woch mat anere Kolleegen treffen.

D'Caféen a Restauranten, déi sinn zou, obwuel se sanitär Mesuren op d'Been kënne stellen an ironescherweis de Virus sech do manner verbreede kéint, ewéi bei fräie Reunioune vu Leit doheem. Besser ewéi d'Ausgangsspär wier et, sanitär Konzepter am Horeca an am Evenementiel z'entwéckelen.

Enquêtëkommissioun, anyone?

D'Regierung soll elo engersäits d'Impfcampagne endlech, ewéi et sech an enger Krisesituatioun gehéiert, op Volltoure bréngen. Anerersäits soll se d'Restriktiounen direkt esou iwwerschaffen, datt se wierken an acceptéiert ginn. D'Regierung soll dann och de Risiko vu Lockerungen huelen an assuméieren.

Wann d'Spideeler iere géinge Mëtt oder Enn Abrëll – wann déconfinéiert géing ginn – erëm mussen op Krisemodus ëmstellen, da mussen d'Regierung an hir Deputéiert eben erëm Mesuren ergräifen, och wann dat hinnen net gefält. An d'Santéspersonal soll dann och net rose mat de Leit sinn, déi extrem Efforte gemaach hunn, mee mat enger Regierung, déi déi lescht Méint net konsequent genuch gehandelt huet. Oder sech net getraut huet ze soen: "À la guerre, comme à la guerre". Oder "En pandémie, comme en pandémie".

Eng Chamber-Enquêtëkommissioun wier schonn no der éischter Well, déi éischter gutt geréiert gi war, duerchaus legitim gewiescht. Net fir Schëlleger ze fannen, mee fir Léieren ze zéien. No der vill méi verwurrelter Gestioun vun der zweeter oder/an drëtter Well, déi och méi déidlech war, an no dem ganz schlechten Ulaf vun der Impfcampagne, drängt sech eng Enquêtëkommissioun reegelrecht op.