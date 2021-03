Wéi vill Zesummenhalt gëtt et nach am Land? Dat freet sech de Jean-Marc Sturm a sengem Commentaire.

Commentaire vum Jean-Marc Sturm

Eis Regierung, respektiv d'Regierungsparteie si schonn eng droleg Ekipp. Ugefaangen hat et scho virun den nationale Wale bei de Gemengewalen, wéi d'DP bei der CSV wollt de schéine Männche markéieren an déi Gréng um Knuedler an d'Oppositioun geschéckt an d'CSV mat an d'Bett geholl huet am Hibléck op d'Chamberwalen.

An ausgerechent déi Gréng hunn d'Dräierkoalitioun gerett. Wéi de Budget virgestallt gouf, hat een d'Impressioun Rout, Blo a Gréng géife jidderee fir sech déi eege Partei-DNA dran erëmfannen. Vu gemeinsamem Projet ass net Rieds gaangen.

Rezent huet de Minister Kersch dem Kolleeg Delles de Botter vun der Schmier geholl beim Sujet Ersatzgehalt fir Independanten.



An da stellen ech mer d'Fro, wéini fänkt de Klengkrich Bettel-Lenert un, wann d'LSAP d'Gesondheetsministesch effektiv am Zentrum an d'Wale schéckt a si eventuell méi perséinlech Stëmme kritt, wéi den aktuelle Staatsminister.

Den Ament schénge se nach relativ an Harmonie ze funktionéieren, och wann de Staatsminister op gemeinsame Pressekonferenzen der Gesondheetsministesch beim Sujet Covid just nach d'Grimmelen iwwereg léisst.



An de Sujet Covid ass fir mech den Ament méi wichteg, wéi déi ganz "politique politicienne".



D'Covid-Situatioun am Land ass stabel an awer gëllt et net bei der Virsiicht an den Efforten no ze loossen. Och wann et Zukunftsperspektiven zanter haut ginn.



Dat ass de Point nom Ministerrot, wou déi aktuell Covid-Restriktiounen a Limitatioune bis Karfreideg, den 2. Abrëll verlängert goufen. Et ass de Weekend, wou d'Ouschtervakanz ufänkt.

"Ënner Konditioune" kéinten awer vum Ouschterweekend méi souple Mesurë gëllen, ënnert anerem fir den Horeca-Beräich.

Alles géif vun den Infektiounszuelen ofhänken. E "normaalt Opgoen" géif et awer sécher nach net ginn, esou de Staatsminister.

Och am sportlechen a kulturellen Domaine kéinten am Abrëll méi labber Mesurë gëllen.

Ech hoffen, dass dat net nëmmen Opium fir d'Vollek war, well wa mer eis déi nächst Wochen net um Bidong rappen, profezeien ech iwwer 500 positiv Coronafäll pro Dag.

Dann hätte mer et wäit bruecht. An da si mer nees bei der Fro mateneen, géinteneen oder duercherneen?