Iwwert de Weekend gouf et zu Lëtzebuerg op de Soziale Medien eng gréisser Diskussioun iwwert déi wuel erfollegräichste Lëtzebuerger Serie iwwerhaapt – Capitani. Ausléiser heivir war e Casting-Opruff, dee séier a grav an eng Rei Clichéë verfall ass. Eng Entschëllegung koum kuerz drop, mä ass et wierklech esou einfach?

E Commentaire vum Tim Morizet

Fir d'éischt: wat ass geschitt? D'Lëtzebuerger Filmproduktiounsgesellschaft Samsa Film gouf iwwert de Weekend mat Reprochë vu Rassismus konfrontéiert. Konkret geet et ëm eng Casting-Annonce fir déi zweet Staffel vun der beléifter Krimiserie „Capitani“. An der Annonce sicht Samsa ënner anerem no Männer am Alter vun 22-55 Joer mat afrikaneschen Originnen, déi an der Serie sollen eng Waff an der Hand halen oder 5 afrikanesche Männer tëscht 16 a 35 Joer, déi Dealere solle spillen.

Doduerch krut Samsa virun allem via sozial Reseaue Rassismus reprochéiert a se géingen einfach déi klassesch Klischeeë bedéngen an domadder negativ Stereotyppe vun der afrikanescher Populatioun promouvéieren.

An engem Facebook Post distanzéiert sech d'Produktiounsfirma Samsa vun der Ausschreiwung a dréckt d'Schold geschéckt bei d'Castingfirma. Iwwerraschend, well eng Casting Agence fir esou Ausschreiwunge sech an der Reegel méiglechst genee un déi Ufuerderungen aus der Demande vun der Produktiounsfirma upasst. D'Schold also ganz simplistesch bei Casting Lux ze sichen, ass falsch, a virun allem schwaach.

Datt wann ee Drogendealer am Garer Quartier „cast“ net laanscht d'Sich no schwaarze Personnage kënnt, ass evident. D'Aktualitéit an d'Problematik am Quartier huet dat déi lescht Joren ëmmer nees bewisen. D'Kritik op de soziale Medie bléift awer eescht ze huelen. Et ass net dramatesch, datt e Schwaarze fir d'Roll vum Dealer gesicht gëtt, mä datt een dorobber reduzéiert gëtt. Et ass d'Fuerderung no engem diverse Rolleverhältnis un Acteuren dat net dem klasseschen, net méi representativen Ausgesi vum mëtteleuropäesche Personnage ugepasst ass.

Datt, de Russ de Gangster spillt, den Italiener de Mafiosi, dee gäre Fraen ofschleeft, an de Schwaarzen déi Persoun mam Casier ass si Stereotyppen, déi viru Joerzéngte, mol méi, mol manner fondéiert, geschaaft goufen an zanterhier vu Medien an der Filmindustrie ëmmer nees reproduzéiert ginn an als „richteg“ deklaréiert ginn, respektiv verstäerkt ginn.

D'Froen, déi sech stellen? Ass esou eng Theorie richteg? Ass en Stereotyp och no 20, 30, 40 Joer nach ëmmer aktuell a virun allem ubruecht?

D'Solutioun fir de Problem läit beim Casting. An den USA gëtt et scho méi laang en Term dofir – e faarweblanne Casting. De beschten Acteur kritt d'Roll – dat klappt, mol méi, mol manner gutt, mä suergt heiansdo och fir Kritik, wann ee schwaarzen Acteur bemol eng Haaptroll a Stecker ewéi Hamilton kritt, e Stéck dat um amerikanesche Grënnungspapp Alexander Hamilton am 18. Joerhonnert baséiert.

Op Konschtfräiheet, oder net, e Stéck Mainstream Televisioun - ënnerstëtzt duerch Lëtzebuerger Filmfong Suen - soll jidderengem an der Societéit d'Méiglechkeet ginn, sech an engem Charakter erëmzefannen. Zemools an engem multikulturelle Land ewéi Lëtzebuerg. Charakter, déi kengem Cliché Stereotyp noginn an och net klenge Kanner scho priedegen, wéi eng Roll fir si spéider am Alter an der Societéit bestëmmt ass. Virun allem och, wann een ewéi Capitani et op Netflix gepackt huet. Eng Plattform, déi fir hir Oppenheet bekannt ass a méi Maueren a Stereotyppen ofrappt, ewéi Grenze schafft.

Et ass Schued ze gesinn, datt dee Message nach net iwwerall ukomm ass – och an der Ënnerhalungsindustrie. Et ass traureg ze gesinn, datt esou Faux-Pasen nach ëmmer gemaach ginn zu enger Zäit, wou de Wonsch no Egalitéit esou grouss ass ewéi nach ni. Béis gemengt, vu Säite vu Samsa waren dës Casting-Wënsch sécher net. Mä et weist, datt vill Produktiounen och emol léiwer dee méi einfache Wee ginn.

Net all däitschen Touristen huet Strëmp un a senge Birkenstock, net all Fra ass eng Prostituéierten, just well se sech knapp undeet, an net all Amerikaner drénkt seng Softdrinks literweis. D'Liewe funktionéiert net schwaarz a wäiss. A mäin Dealer ass alles, mä net schwaarz.